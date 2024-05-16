Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп

Польща може стати рушієм у посиленні європейських санкцій проти Росії – нардеп

Російська загроза для Польщі стає дедалі серйознішою, і це значною мірою спровоковано недостатністю санкцій проти Кремля. Саме тому Польща має стати рушієм у посиленні європейських санкцій. Про це заявив народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Знищення економічних потоків, які досі продовжують приносити їй десятки мільярдів євро на продовження війни – це єдиний шлях прискорення капітуляції Росії та зниження загроз для східного флангу НАТО. Знищити потоки можна тільки в один спосіб: послідовно та жорстко обмежувати її торгівельні шляхи», – наголосив Гончаренко.

Він зауважив: там, де Росії дозволили послаблення санкцій, вона вдається до демпінгу та відверто кримінальних схем. До них можна віднести і спроби заглушити GPS-сигнал у Балтійському морі, і шантаж, до якого вдався Кремль, щоб пролобіювати послаблення квот для експорту своєї металопродукції до ЄС, щоб заробити понад 3 мільярди євро на продовження війни.

«Зараз, коли Росія намагається остаточно знищити нашу енергетичну інфраструктуру, а ЄС стоїть перед викликом нової хвилі біженців з України, діяти потрібно особливо активно та послідовно. І ці дії мають показати Росії, що ЄС єдиний у своєму прагненні перемоги над кремлівською диктатурою», підкреслив Гончаренко.

Зараз у ЄС почали розглядати 14 пакет санкцій проти агресора, і його варто зробити суворим і жорстким, акцентував нардеп. Черговий пакет санкцій, на його переконання, має передбачати не тільки скасування попередніх послаблень, а повну заборону російської металопродукції, яка експортується до країн ЄС. Адже цей самий російський імпорт металу б’є і по економіці Польщі – бо він дотує підприємства в Чехії, Бельгії та Італії через російський демпінг.

«Нещодавно ПАРЄ підтримала мою правку про необхідність розроблення механізму конфіскації активів, які належать олігархам, які порушують санкційний режим і продовжують забезпечувати війну проти України. Тепер ЄС може розробити відповідне законодавство. Польща показала моральний приклад, коли в 2022 одною з перших обмежила російську нафту, а потім і в 2024 році, коли закрила кордон для російської агропродукції. Тепер країна може виступити рушієм у процесі посилення санкцій. Та продемонструвати Путіну, що ми єдині», – резюмував Гончаренко.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.

Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.