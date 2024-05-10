Польща анонсувала появу комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі

Дональд Туск заявив що у Польщі розслідуватимуть вплив Росії та Біорусі

У Польщі створять комісію, яка займатиметься розслідуванням впливу Росієї та Білорусі у попередні роки. Про це сьогодні, 10 травня, повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час призначення міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка на посаду міністра внутрішніх справ та адміністрації. Про це пише polsatnews.pl.

Після представлення нового складу уряду Дональд Туск згадав про важливість створення комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі. Глава уряду оголосив, що Колегія секретних служб проведе чергове засідання в п'ятницю.

«Міністр Семоняк підготував проект закону, відповідно до якого буде створена конституційна та ефективна комісія, яка розслідуватиме вплив у попередні роки Росії та Білорусії на те, що відбувалося в Польщі», – сказав він.

«Ми продовжимо розмову щодо впливу Росії та Білорусі на суспільне життя та ситуацію в Польщі», – додав Дональд Туск.

За його розпорядженням уже було підготувено звіт щодо певних справ минулих років у яких прідозрюють певний вплив росіян чи білорусів. «Деякі з цих випадків не були розслідувані, і це дуже непокоїть польські служби сьогодні, що розслідування чи перевірки деяких людей і подій, які могли свідчити про певну діяльність і вплив російських і білоруських служб у широкому розумінні», – заявив прем'єр-міністр.

За його словами, після церемонії призначення він вирушить на засідання колегії у справах спецслужб. Темою засідання стане білоруський та російський вплив, хоча ще 8 травня колегія збиралася з цього питання. Тоді основним предметом обговорення стала втеча польського судді Томаша Шмідта до Білорусі.

Нагадаємо, польський суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт втік до Білорусі та попросив у Лукашенка статусу політичного біженця. Про це повідомляє білоруське інформагентство «Белта».За словами Шмідта, народ Польщі нібито виступає за мир і добросусідські відносини з Білоруссю і Росією. Він також додав, що саме з цієї причини перебуває в Мінську і готовий «розповісти правду».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на брифінгу з журналістами наголосив: «Це інформація, що шокує. Я не можу її коментувати, але, імовірно, хтось був причетний до цих політичних кампаній за попередньої каденції». Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекатиме звіту спецслужб про Тамаша Шмідта