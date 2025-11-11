Виплата національного кешбеку за серпень стартувала

В останній місяць літа українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн

Виплата за серпень стане рекордною щомісячною компенсацією від початку дії програми

Розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою «Національний кешбек». Найближчими днями її учасники отримають від держави 509 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

За словами пресслужби, виплата за серпень стане рекордною щомісячною компенсацією від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша у порівнянні з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн.

За серпень українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн. Понад 3,6 млн покупців підтримали вітчизняних виробників, зробивши свій внесок у розвиток економіки країни.

На цей час до Національного кешбеку вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку. Всього за 2025 рік в межах програми «Національний кешбек» покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

Раніше повідомлялося, що виплата коштів з програми «Національний кешбек» за серпень перебуває на стадії активної обробки.

Як витратити кешбек?

Кошти доступні до кінця 2025 року. Їх можна використати на:

оплату комунальних послуг;

ліки та книжки, зареєстровані в програмі;

донати на Сили оборони України, благодійність або купівлю військових облігацій.

Як працює програма?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку «Дія». Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Як відомо, у жовтні 2024 року після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».