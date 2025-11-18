«Зимова підтримка». «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн

Подати заявку можна у будь-якому стаціонарному чи мобільному відділенні «Укрпошти»

Сьогодні, 18 листопада, «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

Зазначається, що подати заявку можна у будь-якому з понад 26 тис. стаціонарних та мобільних відділень «Укрпошти» до 24 грудня 2025 року. Пресслужба відомства зауважила, що у разі, якщо пенсія чи соціальна допомога вже надходить через «Укрпошту», виплата нарахується автоматично – оформляти заявку не потрібно.

Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком «Дія», а також для українців без реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), заявку можна подати письмово у відділенні «Укрпошти». «Подати письмову заявку можуть також опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн. Візьміть із собою необхідні документи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» надійшов перший мільйон заявок. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 грн. Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня.

Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою. Детальна інформація про всі компоненти програми доступна на урядовому порталі: zyma.gov.ua.

До слова, 17 листопада стало відомо, що понад пʼять мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми «Зимова підтримка», зокрема 951 613 заявки подано на дітей.