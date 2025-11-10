Reuters: ЄС обговорить варіанти для фінансування України

Особлива увага приділяється варіанту із замороженими активами, відомому як «репараційна позика»

Міністри фінансів країн Європейського Союзу зберуться у Брюсселі в четвер, 13 листопада, щоб обговорити шляхи довгострокової фінансової підтримки України. Це відбувається після того, як 23 жовтня лідери блоку взяли на себе зобов'язання покрити фінансові потреби Києва на 2026-2027 роки і доручили Єврокомісії розробити відповідні механізми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Хоча Єврокомісія ще не завершила підготовку офіційного документа з пропозиціями, високопоставлений посадовець ЄС, обізнаний із перебігом переговорів, повідомив, що існує лише два реалістичні методи залучити необхідну суму, яка оцінюється у 130-140 млрд євро.

Два ключові варіанти:

Використання заморожених активів РФ: цей варіант, який раніше пропонувала Єврокомісія, передбачає використання російських державних коштів. Більшість цих активів знаходяться в бельгійському депозитарії Euroclear і, після погашення цінних паперів, стали вільною готівкою;

Альтернативний підхід, за яким уряди ЄС братимуть позики на фінансових ринках. Недоліком цього методу є необхідність сплати високих відсотків.

Особлива увага приділяється варіанту із замороженими активами, відомому як «репараційна позика». Цей механізм передбачає, що ЄС випустить висококласні (ААА) безкупонні облігації через Єврокомісію, які замінять російські кошти в Euroclear. Отримані гроші спрямують в Україну, яка зобов'язана буде їх повернути лише у випадку отримання репарацій від Росії.

Фактично, ця позика перетвориться на грант, оскільки виплата прив'язана до репарацій, що стануть доступними лише після завершення війни. Єдиний фінансовий ризик для країн ЄС у цьому випадку –гарантування позик, виданих Єврокомісією для Euroclear.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ініціативу використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України.

В інтерв'ю державному мовнику STVR Фіцо наголосив, що Словаччина не братиме участі в жодних фінансових чи правових механізмах, пов'язаних із вилученням цих коштів, якщо вони будуть спрямовані на військові цілі в Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу (ЄС) застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні.

«Вашингтон цілковито підтримує ЄС та кроки, які він зараз здійснює, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент», – повідомило агентству анонімне інформоване джерело.