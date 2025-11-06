Гетманцев повідомив про нову аферу, через яку можна втратити гроші з карток

Нардеп Данило Гетманцев закликав українців не передавати дані банківських карток та оформлювати виплати лише через офіційний застосунок «Дія»

В Україні активізувалися шахраї, які надсилають фейкові пропозиції оформити картку для отримання державної допомоги у 6500 грн; справжні виплати здійснюються лише через додаток «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост народного депутата, члена податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева в Telegram.

Данило Гетманцев повідомив про збільшення випадків шахрайства, коли українцям пропонують «оформити карту для отримання виплати 6500 гривень».

«Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують «оформити карту для отримання виплати 6500 гривень». Нагадую: ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не передавайте дані своєї банківської картки», – йдеться в заяві нардепа.

Він уточнив, що жоден державний орган не надсилає посилання на виплати через сторонні сервіси. Насправді більшість державних допомог, у тому числі виплата 6500 грн, здійснюється через застосунок «Дія».

Шахрайські пропозиції щодо 6500 грн поширюються в Україні фото: телеграм-канал Данила Гетманцева

Гетманцев закликав українців ігнорувати такі пропозиції та не надавати персональні дані стороннім особам.

Нагадаємо, що у Червоному Хресті спростували фейк про те, що організація виплатить українцям фінансову допомогу в розмірі 2500 тис. грн. Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі. Також там додають, що ті, хто поширюють подібну інформацію, користуються застарілими даними. Адже термін дії програми давно закінчився.