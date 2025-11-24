Головна Гроші Економіка
«Національний кешбек» все? Мінекономіки зробило заяву про виплати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Національний кешбек» все? Мінекономіки зробило заяву про виплати
За словами пресслужби відомства, триває підготовка до чергових виплат кешбеку за вересень і жовтень
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мінекономіки стверджує, що наразі не розглядає припинення роботи програми у 2026 році

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про завершення програми «Національний кешбек» через брак фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи програми у 2026 році. За словами пресслужби, цитовані зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

«Мінекономіки наголошує: у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі. Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі. Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою Національний кешбек. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Як відомо, 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Теги: соцвиплати Мінекономіки

