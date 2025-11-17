«Зимова підтримка». Свириденко повідомила, скільки українців подали заявку

Кошти надійдуть протягом 10 днів після подачі заявки

Пʼять мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми «Зимова підтримка», зокрема 951 613 заявки подано на дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки, кошти надійдуть протягом 10 днів. Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Нагадаємо, у перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» надійшов перший мільйон заявок. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 грн. Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня.

Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.

Детальна інформація про всі компоненти програми доступна на урядовому порталі: zyma.gov.ua.