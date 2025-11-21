«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн

Подати заявку на отримання 6,5 тис. грн можна через «Дію» або відділенні Пенсійного фонду

Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування

Сьогодні, 21 листопада, розпочинається прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кабмін.

Хто може отримати 6,5 тис. грн від держави

Допомогу можуть отримати:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з-поміж ВПО, які вже отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку

Подати заявку можна двома способами:

онлайн – через портал або застосунок «Дія»;

офлайн – у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Вся перевірка та виплата відбуваються автоматично – без паперових документів і додаткових звернень. Виплати здійснює Пенсійний фонд України.

Коли надійдуть кошти

Кошти будуть зараховані:

на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо такий відкрито в банку);

на «Дія.Картку».

Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, 18 листопада «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни).

До слова, у перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» надійшов перший мільйон заявок. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 грн. Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня.