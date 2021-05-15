В мережі показали, як охороняють Сергія Притулу (відео)

Сергій Притула не раз говорив про готовність очолити партію «Голос»

На зустріч з однопартійцями шоумен зʼявився із солідною охороною

Політик та телеведучий, колишній кандидат на посаду Київського міського голови Сергій Притула, вразив відвідувачів столичного закладу Mercure Congress Centre великою кількістю охорони, яка супроводжувала шоумена по дорозі на зустріч.

«От прямо зараз в конференц-холі, де Сергій Притула проводить зустріч зі своїми прихильниками, його охороняє така кількість охорони, більше ніж Медведчука під Печерським судом. Сергію, кого ти боїшся», – написав журналіст Сергій Крутчак на своїй сторінці у Facebook, та виклав відповідний відеозапис.

На відео видно шоумена, якого супроводжує пʼять кремезних молодиків, троє із яких заходять в ліфт разом з Сергієм Притулою, а двоє залишаються віч-на-віч із журналістом.

«Яка охорона? Це люди, які АТО пройшли, депутати з Обухова», – пояснює кореспонденту один з них.

Кілька охоронців чергували на вході в Mercure конференц-хол

Також за словами Сергія Крутчака, декілька охоронців шоумена охороняли приміщення конгрес-холу ззовні.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз триває затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Крім того, Сергій Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик за те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Екскандидат в мери Києва Сергій Притула у квітні заявив, що бачить себе новим керівником партії «Голос».