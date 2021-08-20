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    Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 222 тис. випадків Covid-19

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    Хворі на коронавірус з легким перебігом перебувають на самоізоляції - Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 222 тис. випадків Covid-19
    Хворі на коронавірус з легким перебігом перебувають на самоізоляції
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Києві та області немає жодної смерті від коронавірусу

    За минулу добу, 19 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 222 осіб. Це на 23 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 18 серпня було 245 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 222 050 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 214 541 особа (за добу 19 серпня – 148)
    • померли 5 264 особи (за добу – 0)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 933 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 71 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 58 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125 231 особа (за добу 19 серпня – 34)
    • померли 2 787 осіб (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 271 826 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 серпня зафіксовано 1 600 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

    Нагадаємо, за добу 18 серпня в Києві було виявлено 245 хворого на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 222 тис. випадків Covid-19