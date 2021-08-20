Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 222 тис. випадків Covid-19

Хворі на коронавірус з легким перебігом перебувають на самоізоляції

За минулу добу в Києві та області немає жодної смерті від коронавірусу

За минулу добу, 19 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 222 осіб. Це на 23 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 18 серпня було 245 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 222 050 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 214 541 особа (за добу 19 серпня – 148)

померли 5 264 особи (за добу – 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 933 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 71 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 58 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 231 особа (за добу 19 серпня – 34)

померли 2 787 осіб (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 271 826 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 серпня зафіксовано 1 600 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Нагадаємо, за добу 18 серпня в Києві було виявлено 245 хворого на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

Читайте також: