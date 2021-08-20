Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 222 тис. випадків Covid-19
За минулу добу в Києві та області немає жодної смерті від коронавірусу
За минулу добу, 19 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 222 осіб. Це на 23 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 18 серпня було 245 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 222 050 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 214 541 особа (за добу 19 серпня – 148)
- померли 5 264 особи (за добу – 0)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 933 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 71 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 58 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 125 231 особа (за добу 19 серпня – 34)
- померли 2 787 осіб (за добу – 0)
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 271 826 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 серпня зафіксовано 1 600 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
Нагадаємо, за добу 18 серпня в Києві було виявлено 245 хворого на коронавірус.
Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.
Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.