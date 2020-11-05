В Одесі зафіксовано 217 нових випадків захворювання на Covid-19

На коронавірус хворіють 3935 одеситів

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 5 листопада 2020 року в Одеській області зареєстровано 26 795 випадків Covid-19. З них 11 004 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 502 нових випадки захворювання, з них 217 – в одеситів, 285 – у жителів районів області.

За даними на 5 листопада, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 202 пацієнти з Covid-19, з них 109 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 93 пацієнти, з них 87 осіб не потребують штучної вентиляції легенів, шість пацієнтів отримують кисневу терапію в режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню поступили 24 особи з підозрою на Covid-19.

23 пацієнти з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 63 особи - у МКЛ №10, 21 дитина – у дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16:00 4 листопада, в опорних міських медзакладах Одеси вільні 58 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Упродовж минулої доби зареєстровані 18 нових випадків Covid-19 у дітей, у числі яких 16 хлопчиків і дві дівчинки, всі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від Covid-19 за результатами ПЛР-обстеження видужав 71 житель Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 6890 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 3935 одеситів.

В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.