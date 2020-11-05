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    На Вінниччині підтверджено 11644 випадків коронавірусу

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    На Вінниччині підтверджено 11644 випадків коронавірусу

    Зареєстровано 204 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих

    Станом на ранок 5 листопада у Вінницькій області виявили 11644 випадки інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 287 нових захворілих за останню добу та 6 летальних. 

    Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

    Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:

    • місто Вінниця – 5576 (+107 за добу),
    • Вінницький район – 723 (+12 за добу),  
    • Тиврівський район – 486 (+10 за добу),
    • Козятинський район – 470 (+18 за добу),
    • Калинівський район – 452 (+12 за добу),
    • Жмеринський район – 435 (+16 за добу),    
    • Хмільницький район – 354 (+9 за добу),
    • Бершадський район – 303 (+3 за добу),
    • Немирівський район – 300 (+3 за добу),
    • Могилів-Подільський район – 277 (+9 за добу),
    • Літинський район – 242 (+20 за добу),
    • Томашпільський район – 219,
    • Шаргородський район – 214 (+2 за добу),  
    • Тульчинський район – 184 (+6 за добу),
    • Тростянецький район – 180 (+1 за добу),
    • Іллінецький район – 178 (+12 за добу),  
    • Гайсинський район – 173 (+5 за добу),
    • Барський район – 143 (+5 за добу),    
    • Липовецький район – 140 (+6 за добу),
    • Теплицький район – 134 (+10 за добу),
    • Погребищенський район – 118,  
    • Крижопільський район  – 90 (+ за добу),
    • Ямпільський район – 58 (+4 за добу),
    • Чернівецький район – 42,  
    • місто Ладижин – 39 (+1 за добу),
    • Піщанський район – 33,
    • Оратівський район  – 33 (+7 за добу),
    • Чечельницький район – 28,
    • Муровано-Куриловецький район – 22 (+1 за добу).

    Зареєстровано 204 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця – 82, Вінницький – 12, Жмеринський район – 12, Бершадський район – 11,  Козятинський район –10,  Хмільницький райони – 9, Барський район – 8, Тростянецький район – 7,   Могилів-Подільський район – 7,  Тульчинський район – 6, Калинівський район - 5, Немирівський район – 5, Гайсинський район - 4,  Тиврівський район – 4,  Літинський район – 3,  Крижопільський район – 2, Погребищенський район – 2, Піщанський – 2, Теплицький район – 2, Томашпільський район – 2, Чернівецький район – 2, та місто Ладижин – 2, Іллінецький район – 1, Липовецький – 1, Муровано-Куриловецький –1, Оратівський район – 1,  Ямпільський район – 1).

    Одужало 6757 осіб, (в тому числі 423 дітей і 761 медичний працівник), з них по місту Вінниця 3479 осіб, повторне лабораторне дослідження не виявило короновірусу в організмі перехворілих.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО. 

      Читайте також: Село сам на сам з коронавірусом: «мобільні бригади» – лише в уяві міністра Степанова 
    Вінниця Вінниччина коронавірус
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