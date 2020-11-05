На Вінниччині підтверджено 11644 випадків коронавірусу
Зареєстровано 204 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих
Станом на ранок 5 листопада у Вінницькій області виявили 11644 випадки інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 287 нових захворілих за останню добу та 6 летальних.
Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:
- місто Вінниця – 5576 (+107 за добу),
- Вінницький район – 723 (+12 за добу),
- Тиврівський район – 486 (+10 за добу),
- Козятинський район – 470 (+18 за добу),
- Калинівський район – 452 (+12 за добу),
- Жмеринський район – 435 (+16 за добу),
- Хмільницький район – 354 (+9 за добу),
- Бершадський район – 303 (+3 за добу),
- Немирівський район – 300 (+3 за добу),
- Могилів-Подільський район – 277 (+9 за добу),
- Літинський район – 242 (+20 за добу),
- Томашпільський район – 219,
- Шаргородський район – 214 (+2 за добу),
- Тульчинський район – 184 (+6 за добу),
- Тростянецький район – 180 (+1 за добу),
- Іллінецький район – 178 (+12 за добу),
- Гайсинський район – 173 (+5 за добу),
- Барський район – 143 (+5 за добу),
- Липовецький район – 140 (+6 за добу),
- Теплицький район – 134 (+10 за добу),
- Погребищенський район – 118,
- Крижопільський район – 90 (+ за добу),
- Ямпільський район – 58 (+4 за добу),
- Чернівецький район – 42,
- місто Ладижин – 39 (+1 за добу),
- Піщанський район – 33,
- Оратівський район – 33 (+7 за добу),
- Чечельницький район – 28,
- Муровано-Куриловецький район – 22 (+1 за добу).
Зареєстровано 204 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця – 82, Вінницький – 12, Жмеринський район – 12, Бершадський район – 11, Козятинський район –10, Хмільницький райони – 9, Барський район – 8, Тростянецький район – 7, Могилів-Подільський район – 7, Тульчинський район – 6, Калинівський район - 5, Немирівський район – 5, Гайсинський район - 4, Тиврівський район – 4, Літинський район – 3, Крижопільський район – 2, Погребищенський район – 2, Піщанський – 2, Теплицький район – 2, Томашпільський район – 2, Чернівецький район – 2, та місто Ладижин – 2, Іллінецький район – 1, Липовецький – 1, Муровано-Куриловецький –1, Оратівський район – 1, Ямпільський район – 1).
Одужало 6757 осіб, (в тому числі 423 дітей і 761 медичний працівник), з них по місту Вінниця 3479 осіб, повторне лабораторне дослідження не виявило короновірусу в організмі перехворілих.
В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.