На Вінниччині підтверджено 11644 випадків коронавірусу

Зареєстровано 204 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих

Станом на ранок 5 листопада у Вінницькій області виявили 11644 випадки інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 287 нових захворілих за останню добу та 6 летальних.

Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:

місто Вінниця – 5576 (+107 за добу),

Вінницький район – 723 (+12 за добу),

Тиврівський район – 486 (+10 за добу),

Козятинський район – 470 (+18 за добу),

Калинівський район – 452 (+12 за добу),

Жмеринський район – 435 (+16 за добу),

Хмільницький район – 354 (+9 за добу),

Бершадський район – 303 (+3 за добу),

Немирівський район – 300 (+3 за добу),

Могилів-Подільський район – 277 (+9 за добу),

Літинський район – 242 (+20 за добу),

Томашпільський район – 219,

Шаргородський район – 214 (+2 за добу),

Тульчинський район – 184 (+6 за добу),

Тростянецький район – 180 (+1 за добу),

Іллінецький район – 178 (+12 за добу),

Гайсинський район – 173 (+5 за добу),

Барський район – 143 (+5 за добу),

Липовецький район – 140 (+6 за добу),

Теплицький район – 134 (+10 за добу),

Погребищенський район – 118,

Крижопільський район – 90 (+ за добу),

Ямпільський район – 58 (+4 за добу),

Чернівецький район – 42,

місто Ладижин – 39 (+1 за добу),

Піщанський район – 33,

Оратівський район – 33 (+7 за добу),

Чечельницький район – 28,

Муровано-Куриловецький район – 22 (+1 за добу).

Зареєстровано 204 летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця – 82, Вінницький – 12, Жмеринський район – 12, Бершадський район – 11, Козятинський район –10, Хмільницький райони – 9, Барський район – 8, Тростянецький район – 7, Могилів-Подільський район – 7, Тульчинський район – 6, Калинівський район - 5, Немирівський район – 5, Гайсинський район - 4, Тиврівський район – 4, Літинський район – 3, Крижопільський район – 2, Погребищенський район – 2, Піщанський – 2, Теплицький район – 2, Томашпільський район – 2, Чернівецький район – 2, та місто Ладижин – 2, Іллінецький район – 1, Липовецький – 1, Муровано-Куриловецький –1, Оратівський район – 1, Ямпільський район – 1).

Одужало 6757 осіб, (в тому числі 423 дітей і 761 медичний працівник), з них по місту Вінниця 3479 осіб, повторне лабораторне дослідження не виявило короновірусу в організмі перехворілих.

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