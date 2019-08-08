ЦВК продовжила термін встановлення результатів виборів на 210 окрузі
ЦВК зобов'язала комісію округу № 210 подати уточнені документи до 9 серпня
6 серпня ЦВК заслухала відомості протоколу окружкому округу № 210 і з'ясувала, що під час перерахунку голосів на 33 виборчих дільницях не дотрималися процедури
Центральна виборча комісія зобов'язала окружком № 210 подати уточнені документи про результати парламентських виборів до 9 серпня.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Окружна комісія має до 12:00 9 серпня перевірити, чи правильно зазначили у протоколах дані про кількість виборців, внесених до списку виборців, витягу зі списку виборців, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у мажоритарному окрузі.
Якщо будуть невідповідності - треба скласти відповідні протоколи окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях з поміткою «Уточнений». З урахуванням змін скласти протокол окружкому про підсумки голосування в ОВО № 210 та привезти до Центрвиборчкому з іншими необхідними документами.
Зазначають, що 6 серпня ЦВК заслухала відомості протоколу окружкому округу № 210 і з'ясувала, що під час перерахунку голосів на 33 виборчих дільницях не дотрималися процедури.
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Як відомо, Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол з останнього округу - про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».
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