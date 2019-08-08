  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК продовжила термін встановлення результатів виборів на 210 окрузі

    • Розсилка
    <p>ЦВК зобов'язала комісію округу № 210 подати уточнені документи до 9 серпня</p> - ЦВК продовжила термін встановлення результатів виборів на 210 окрузі

    ЦВК зобов'язала комісію округу № 210 подати уточнені документи до 9 серпня

    6 серпня ЦВК заслухала відомості протоколу окружкому округу № 210 і з'ясувала, що під час перерахунку голосів на 33 виборчих дільницях не дотрималися процедури

    Центральна виборча комісія зобов'язала окружком № 210 подати уточнені документи про результати парламентських виборів до 9 серпня.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Окружна комісія має до 12:00 9 серпня перевірити, чи правильно зазначили у протоколах дані про кількість виборців, внесених до списку виборців, витягу зі списку виборців, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у мажоритарному окрузі.

    Якщо будуть невідповідності - треба скласти відповідні протоколи окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях з поміткою «Уточнений». З урахуванням змін скласти протокол окружкому про підсумки голосування в ОВО № 210 та привезти до Центрвиборчкому з іншими необхідними документами.

    Читайте також

    Зазначають, що 6 серпня ЦВК заслухала відомості протоколу окружкому округу № 210 і з'ясувала, що під час перерахунку голосів на 33 виборчих дільницях не дотрималися процедури.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол з останнього округу - про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».

    Раніше Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що  на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

    Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.

    Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня.

    Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

    Читайте також:

    Читайте також
    ЦВК вибори Чернігівщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ