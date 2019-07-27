ЦВК скасувала перерахунок в окрузі на Закарпатті, де переміг Балога



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання ОВК №69 Фото: «Опора»

ЦВК зобов’язала ОВК №69 невідкладно встановити підсумки голосування на окрузі

Центральна виборча комісія скасувала постанову ОВК №69 про перерахунок голосів на окрузі на Закарпатті, де Віктор Балога перемагає у представника «Слуги народу» Едгара Токаря.

Про це у суботу ввечері повідомляє пресслужба ЦВК за результатами засідання.

«Комісія скасувала постанову ОВК ОВО № 69 від 24 липня 2019 року про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в цьому окрузі та визнала протиправними її дії щодо повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та складення відповідних протоколів», - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що розглянувши вказану постанову ОВК та інші наявні матеріали, ЦВК встановила, що заяви та скарги, на підставі яких окружною комісією прийнято рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях округу, надійшли вже після прийняття документів від ДВК.

Тому у ЦВК вирішили, що ОВК прийняла вказану постанову всупереч вимогам закону, з перевищенням наданих їй повноважень.

ЦВК зобов’язала вказану ОВК невідкладно встановити підсумки голосування на окрузі №69 та невідкладно транспортувати їх та іншу встановлену законом виборчу документацію до ЦВК.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, вранці 27 липня окружна виборча комісія №69 з центром у Мукачеві, де раніше ЦВК попередньо визнала переможцем Віктора Балогу з відривом у 789 голосів, проводить перерахунок голосів.

Раніше керівник парламентських і виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у п’яти виборчих округах.

Нагадаємо, на Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися брати Балоги. Найвідоміший з них – Віктор Балога, якого десятки років вважали «господарем Закарпаття», здобув упевнену перемогу. За Віктора Балогу проголосували 21 265 виборців (35,81%). Едгар Токар від «Слуги народу» відстав від нього усього лише на майже 800 голосів – 20 467 (34,47%).

Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав поразки: він посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».

Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програє – набирає близько 10%. Переможець – самовисуванець Владислав Поляк.