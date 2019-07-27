Весільний фотограф розповів, чому люди обрали його до парламенту



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За словами Сергія Штепи, він «є абсолютно новою персоною», оскільки ніколи не був у політиці

«У суспільства був запит на оновлення влади», - переконаний Сергій Штепа

Весільний фотограф із Запоріжжя та новообраний народний депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа вважає, що переміг на виборах тому, що «у суспільства був запит на оновлення влади».

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому». Нагадаємо, 28-річний чоловік розгромив на окрузі головного конкурента керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва.

За словами Штепи, він «є абсолютно новою персоною», оскільки ніколи не був у політиці.

«У мене незаплямована репутація, я не мав жодного зв’язку з корупційними схемами та старою системою влади. Мабуть, саме тому люди мене підтримали», - сказав новообраний депутат.

Штепа вважає, що зараз в Україні є тренд на оновлення, який зараз набрав обертів. Водночас молодий політик підкреслив, що з повагою ставиться до всіх своїх опонентів. «Я не кажу, що вони погані чи чимось гірші за мене», - додав він.

Штепа також визнав, що без допомоги партії не переміг би на виборах. «Звичайно, бренд додав трохи впізнаваності. Думаю, 50% - це я і 50 – це бренд. Без бренду, звісно, я б не виграв. Але важливе поєднання професійної людини і бренду», - поділився новообраний депутат.

Нагадаємо, після підрахунку 100% протоколів у 77 виборчому окрузі у Запоріжжі весільний фотограф Сергій Штепа набрав 44,22% голосів. Чинний нардеп і голова «Мотор Січі» Вячеслав Богуслаєв відстав від нього майже на 9 тис. голосів.

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