ЦВК виключила зі списку скандального кандидата від партії Медведчука



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ЦВК виключила Дмитра Торнера з виборчого списку

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати під час виборів у Верховну раду Дмитра Торнера, включеного у виборчий список партії "Опозиційного платформа - За життя".

Про це повідомила прес-служба комісії за підсумками засідання.

ЦВК виключила Торнера з виборчого списку під №44.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і в. о. голови СБУ Іван Баканов закликали голову ЦВК Тетяну Сліпачук зняти з виборів у Верховну раду фальшивого кандидата Дмитра Торнера, який переховувався від міжнародного правосуддя.

Зазначається, що за матеріалами, зібраними МВС і СБУ, Головним слідчим управлінням Національної поліції 19 липня відкрито кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 «Використання підроблених документів» та ч. 1 ст. 332-2 «Незаконний перетин державного кордону» КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка на даний час представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року, на підставі підроблених документів отримала п’ять паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими здійснювала незаконний перетин державного кордону.

За даними МВС, відповідно до наявної інформації, Дмитро Торнер, фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, 28.08.1980 року народження, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнення) КК Республіки Молдови.