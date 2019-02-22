ЦВК вже зареєструвала 357 міжнародних спостерігачів



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Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року

22 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 9 спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала дев’ять офіційних спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) під час виборів президента України 31 березня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у п’ятницю ввечері.

Таким чином, станом на 22 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала 357 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо також, що поліція за добу відкрила три кримінальні провадження, пов’язані з порушеннями на виборах.

Крім того соціолог попередила про сюрпризи, які можуть трапитись у день виборів.

Також ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісійна вибори президента.

Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4.

Якби вибори президента проходили на всій території Донецької та Луганської областей, там працювали були ще 14 окружних комісій (по 9 і 5 відповідно, а Донецька область випередила б Дніпропетровську за кількістю ОВК.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів.

До вашої уваги: Календар виборів президента Детальніше про президентські вибори читайте тут

Джерело: Укрінформ