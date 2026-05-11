Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)

Лариса Голуб
Колишній суддя Олексій Тандир
Група за участі Олексія Тандира незаконно заволоділа квартирами у Київській та Одеській громадах

Державне бюро розслідувань (ДБР) оприлюднило подробиці масштабної махінації із нерухомістю, до якої причетний колишній суддя Олексій Тандир. Він уже перебуває під судом за смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпосту у травні 2023 року, в якій загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. За даними слідства, «мозковим центром» злочинної організації були сам екссуддя, його адвокат та колишній державний виконавець. Про це повідомляє «Главком»  посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як працювала «схема»

Зловмисники спеціалізувалися на заволодінні квартирами у Києві та Одесі, власники яких померли, не залишивши спадкоємців (так звана відумерла спадщина), або тривалий час були відсутні. 
Механізм афери включав кілька етапів:

  • Пошук об'єктів: Учасники групи підшуковували порожні квартири померлих осіб.
  • Фіктивні борги: Створювалися підроблені договори позики на мільйони гривень між підконтрольними особами.
  • Судове «узаконення»: До суду подавали позови про стягнення неіснуючих боргів. Екссуддя Тандир, використовуючи службове становище, ухвалював потрібні рішення на підставі фальшивих документів.
  • Виконавча служба: Керівник підрозділу державної виконавчої служби запускав механізм стягнення майна на користь «кредиторів».
  • Легалізація: Право власності оформлювали на підставних осіб, після чого нерухомість перепродавали нічого не підозрюючим покупцям.

Збитки та фігуранти

Слідство встановило, що група встигла привласнити п'ять квартир загальною вартістю понад 7,6 млн грн. Ще одну квартиру в Києві вартістю 2 млн грн фігуранти не встигли переоформити через появу законного спадкоємця. 

Серед епізодів:

  • Квартири у Києві на вулицях Межовій, Червонопільській, Степана Олійника та Героїв Севастополя.
  • Нерухомість у центрі Одеси вартістю понад 1,8 млн грн. 

Наразі шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та участі у злочинній організації.

«Главком» писав, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом учасникам злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях із нерухомістю. Серед підозрюваних є колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту. Йдеться про колишнього голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

Генпрокурор наголошує, що в результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження. Слідство встановило, що учасники організації заволоділи п’ятьма квартирами у Києві та Одесі.

Нагадаємо, що ДТП за участю екссудді Олексія Тандира сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва. Внаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Справа набула резонансу через обставини аварії: Тандир, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

