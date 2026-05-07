Адвокати потерпілих у справі про смерть Аднана Ківана заявляють про затягування процесу з боку обвинувачених лікарів Odrex

Приморський районний суд міста Одеси

У справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана захист лікаря Odrex заблокував розгляд справи по суті

У кримінальній справі щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків лікарями приватної клініки Odrex, що могло спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана, суд мав перейти до дослідження медичних доказів та заслуховування спеціаліста у сфері онкології. Йдеться про допит незалежного експерта-онколога, який мав надати професійну оцінку тому, чи відповідали, на його думку, дії обвинувачених лікарів медичним протоколам під час лікування пацієнта.

Однак під час засідання, яке відбулося 5 травня 2026 року у Приморському районному суді Одеси, сторона захисту обвинуваченого хірурга Віталія Русакова заявила клопотання про передачу кримінального провадження до іншого суду.

Адвокат обвинуваченого хірурга Віталія Русакова Микола Ореховський обґрунтував клопотання тим, що представник потерпілої сторони, адвокат Данііл Гранін, у 2016–2020 роках працював у Приморському районному суді Одеси.

Сторона захисту посилалася на положення ст. 34 КПК України, яка регулює питання направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, а також на ст. 58 КПК України щодо процесуального статусу представника потерпілого.

«Потерпілими у вказаному кримінальному провадженні є дружина померлого пана Аднана Ківана та син покійного. Їхні інтереси у даній справі представляє адвокат Гранін Данііл Віталійович. Відповідно до частини 4 статті 58 КПК, представник потерпілого, як учасник кримінального провадження, користується всіма правами потерпілого, окрім тих, які законом визначені виключно для самого потерпілого. Системний аналіз цієї норми у поєднанні з пунктом 3 частини 1 статті 34 КПК свідчить, що законодавча гарантія безсторонності суду має поширюватися і на випадки, коли в суді працював не лише сам потерпілий, а й його представник, оскільки останній є безпосереднім реалізатором процесуальних прав самого потерпілого»,– заявив у суді адвокат обвинуваченого лікаря.

Представники потерпілої сторони заперечили проти задоволення клопотання. Адвокат Данііл Гранін зазначив, що не перебував у трудових відносинах із нинішнім складом суду. Він звернув увагу, що головуюча суддя Лариса Переверзева почала працювати у Приморському районному суді вже після його звільнення.

За словами Граніна, сам факт його попередньої роботи в апараті суду не може автоматично свідчити про наявність підстав для передачі провадження до іншого суду, якщо відсутній зв’язок із конкретним складом суду, який здійснює розгляд справи. Інший представник потерпілої сторони, адвокат Олександр Дімоглов, також виступив проти задоволення клопотання.

«Заперечую проти задоволення клопотання, вважаю його абсолютно необґрунтованим, оскільки не було надано доказів безпосередньої взаємопов’язаності між роботою адвоката Граніна та суддею Переверзевою. Обґрунтованих підстав для того, щоб передавати справу до іншого суду, вважаю, що не було надано. Сама поведінка і саме це клопотання розцінюю, як затягування судового розгляду. Прошу суд відмовити у задоволенні цього клопотання», – заявив під час судового засідання Дімоглов.

Представники потерпілих наполягають, що такі процесуальні клопотання можуть свідчити про затягування розгляду кримінального провадження. Клопотання про зміну суду було заявлене на етапі, коли суд мав перейти до дослідження медичної складової справи та заслухати спеціаліста-онколога щодо відповідності дій медичних працівників протоколам лікування і стандартам надання медичної допомоги.

Натомість суддя Лариса Переверзева задовольнила клопотання захисту та ухвалила направити подання до Одеського апеляційного суду для вирішення питання про передачу кримінального провадження до іншого суду.

Нагадаємо, триває розгляд резонансної справи щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками приватної клініки Odrex, що могло призвести до смерті бізнесмена Аднана Ківана. На лаві підсудних перебувають хірург Віталій Русаков та онколог Марина Бєлоцерковська, яка вже не працює у клініці.

За даними обвинувачення, під час лікування пацієнта дії медиків могли не відповідати встановленим медичним стандартам та протоколам надання допомоги. Саме ці обставини наразі досліджуються в межах судового провадження.

Водночас сторона захисту наполягає на відсутності у діях лікарів складу кримінального правопорушення. Під час судових засідань адвокати Віталія Русакова, зокрема, апелювали до характеру взаємин між лікарем та пацієнтом, демонстрували їхні спільні фотографії, а також цитували особисте листування.

Захист Русакова стверджує, що характер комунікації між лікарем і пацієнтом може свідчити про належне ставлення медика та спростовувати твердження про можливу байдужість або неналежне виконання професійних обов’язків.

Теги: допит суддя адвокат

