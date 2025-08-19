Головна Київ Новини
search button user button menu button

Справа екссудді Тандира: що розповів про місце ДТП свідок-поліцейський

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Справа екссудді Тандира: що розповів про місце ДТП свідок-поліцейський
Екссуддя Олексій Тандир, якого обвинувачують у смертельній ДТП напідпитку. Київ, 19 серпня 2025 року
фото: Ліля Гончарук/Суспільне Київ

Свідка викликала сторона захисту обвинуваченого Тандира

У Святошинському районному суді Києва на засіданні 19 серпня продовжили допитувати свідків у справі екссудді Олексія Тандира. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП стані алкогольного сп'яніння 26 травня 2023 року на блокпосту, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що сьогодні у заді суду допитали поліцейського – спеціаліста пересувної криміналістичної лабораторії. Свідка викликала сторона захисту обвинуваченого Тандира. Він сказав, що на місце ДТП прибув після опівночі за викликом оперативного чергового.

Свідок у справі екссудді Тандира під час допиту на засіданні Святошинського райсуду. Київ, 19 серпня 2025 року
Свідок у справі екссудді Тандира під час допиту на засіданні Святошинського райсуду. Київ, 19 серпня 2025 року
фото: Ліля Гончарук/Суспільне Новини

«Я здійснював фотофіксацію автомобіля і вилучення речових доказів. Спочатку зробив фотофіксацію ззовні, а потім всередині. З доказів була сумка з особистими речами і документи, зробив змиви з ручок, керма, коробки передач, предмет схожий на пляшку (з рідиною) вона була на передньому пасажирському килимку. Її запакували в спеціальну коробку», – розповів свідок.

За його словами, на місці бачив тіло загиблої людини, яка вкрита пакетом і з номерним знаком. На автівці були пошкодження з лівої сторони.

На сьогоднішнє судове засідання викликали ще свідків. Утім вони не зʼявилась. Наступне засідання заплановане на 22 серпня, під час якого мають продовжити допит свідків, зокрема брата Тандира.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Читайте також:

Теги: суддя Тандир вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Микитюк та Ірина Фаріон познайомилися 1991 року, і з тих пір товаришували
Роковини убивства. Близька подруга розповіла про своє перше враження від зустрічі з 25-річною Фаріон
19 липня, 18:45
Чоловік у скоєному зізнався
На Тернопільщині чоловік до смерті побив 30-річну дружину: без матері залишилося п'ятеро дітей
24 липня, 16:48
Жодних документів у особистих речах загиблого не було
Загадкове вбивство у Стамбулі: тіло чоловіка було із запискою російською мовою
29 липня, 17:40
Інцидент стався на Рахівщині
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено)
7 серпня, 18:17
Андрію Папсту загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство
Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
31 липня, 14:43
Начальник воєнної розвідки зазначив, що не знає точну кількість замахів на нього
Скільки разів Росія намагалася усунути Буданова – відповідь голови ГУР
2 серпня, 14:11
Про те, що Горін звільнився з колонії та вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року. Ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін помилував його
ЗСУ ліквідували канібала, який був тричі засудженим за вбивства у Росії
3 серпня, 13:56
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі
15 серпня, 20:10
Судове засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна. 14 серпня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор ухвалив рішення, яке не дозволить затягувати подібні процеси
15 серпня, 15:26

Новини

До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
Справа екссудді Тандира: що розповів про місце ДТП свідок-поліцейський
Справа екссудді Тандира: що розповів про місце ДТП свідок-поліцейський
Житловий будинок з крамницями. Прокуратура судиться з власником історичної будівлі на Подолі
Житловий будинок з крамницями. Прокуратура судиться з власником історичної будівлі на Подолі
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
3949
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1793
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1693
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1541
У Вашингтоні не буде миру: головні причини

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua