Справа екссудді Тандира: що розповів про місце ДТП свідок-поліцейський

Екссуддя Олексій Тандир, якого обвинувачують у смертельній ДТП напідпитку. Київ, 19 серпня 2025 року

Свідка викликала сторона захисту обвинуваченого Тандира

У Святошинському районному суді Києва на засіданні 19 серпня продовжили допитувати свідків у справі екссудді Олексія Тандира. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП стані алкогольного сп'яніння 26 травня 2023 року на блокпосту, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що сьогодні у заді суду допитали поліцейського – спеціаліста пересувної криміналістичної лабораторії. Свідка викликала сторона захисту обвинуваченого Тандира. Він сказав, що на місце ДТП прибув після опівночі за викликом оперативного чергового.

Свідок у справі екссудді Тандира під час допиту на засіданні Святошинського райсуду. Київ, 19 серпня 2025 року фото: Ліля Гончарук/Суспільне Новини

«Я здійснював фотофіксацію автомобіля і вилучення речових доказів. Спочатку зробив фотофіксацію ззовні, а потім всередині. З доказів була сумка з особистими речами і документи, зробив змиви з ручок, керма, коробки передач, предмет схожий на пляшку (з рідиною) вона була на передньому пасажирському килимку. Її запакували в спеціальну коробку», – розповів свідок.

За його словами, на місці бачив тіло загиблої людини, яка вкрита пакетом і з номерним знаком. На автівці були пошкодження з лівої сторони.

На сьогоднішнє судове засідання викликали ще свідків. Утім вони не зʼявилась. Наступне засідання заплановане на 22 серпня, під час якого мають продовжити допит свідків, зокрема брата Тандира.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.