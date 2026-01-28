Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу
Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці
фото: РБК-Україна

Суд продовжив Тандиру запобіжний захід

Сьогодні, 28 січня, Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру в справі про смертельну ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ґрати».

За поданням сторони суд продовжив Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак клопотання прокурора було задоволене не в повному обсязі. Водночас суд уперше надав можливість звільнення під заставу. Розмір застави, після внесення якої колишній суддя зможе залишити СІЗО, склав 119,88 млн грн.

Напередодні Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною прав колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суд дійшов висновку, що у справі Тандира було порушено статтю п'яту Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, що ДТП за участю екссудді Олексія Тандира сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва. Внаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Справа набула резонансу через обставини аварії: Тандир, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. «Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», – наголосив тоді глава МВС.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира.

Теги: суддя Тандир суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд винав винним прикордонника через інцидент, коли водій протаранив шлагбауми в пункті пропуску
Мобілізований адвокат прорвав кордон автівкою та втік до Угорщини. Суд знайшов винного у резонансній історії
29 грудня, 2025, 14:31
Плакат, на якому пропонують до $50 млн за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, у Лімі, Перу, 3 січня 2026 року
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
4 сiчня, 04:50
Донька Оксани Баюл залишиться жити з батьком
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл втратила опіку над донькою: деталі скандалу
8 сiчня, 12:01
Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
Що далі чекає поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Аналіз AP
9 сiчня, 04:16
Ексміністра аграрної політики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
15 сiчня, 15:13
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
17 сiчня, 08:36
Ракетний крейсер «Москва» перед тим, як затонув у Чорному морі
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами
Вчора, 02:01
ДТП сталася у квітні цьогоріч
Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду
6 сiчня, 06:48
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
12 сiчня, 17:07

Кримінал

Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу
Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу
Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові подробиці та версії трагедії
Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові подробиці та версії трагедії
Суд скасував заставу для Дубінського
Суд скасував заставу для Дубінського
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника
На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua