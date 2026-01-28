Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу

Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці

Суд продовжив Тандиру запобіжний захід

Сьогодні, 28 січня, Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру в справі про смертельну ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ґрати».

За поданням сторони суд продовжив Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак клопотання прокурора було задоволене не в повному обсязі. Водночас суд уперше надав можливість звільнення під заставу. Розмір застави, після внесення якої колишній суддя зможе залишити СІЗО, склав 119,88 млн грн.

Напередодні Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною прав колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суд дійшов висновку, що у справі Тандира було порушено статтю п'яту Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, що ДТП за участю екссудді Олексія Тандира сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва. Внаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Справа набула резонансу через обставини аварії: Тандир, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. «Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», – наголосив тоді глава МВС.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира.