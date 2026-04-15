Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зламав ніс працівнику ТЦК: у Дніпрі суд призначив 1700 грн штрафу

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі за удар по працівнику ТЦК обмежилися штрафом
фото: sud.ua

Суд кваліфікував травму як легке ушкодження та врахував каяття обвинуваченого

Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування між водієм і одним із представників ТЦК виник конфлікт. Суд встановив, що обвинувачений умисно наніс один удар кулаком у ділянку носа потерпілого.

Унаслідок цього чоловік отримав закритий перелом кісток носа, садно та синець під оком. Висновок судово-медичної експертизи підтвердив, що ушкодження спричинені ударом тупим твердим предметом, зокрема рукою, і відповідають обставинам події.

Травми кваліфікували як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я понад шість днів. Дії обвинуваченого суд кваліфікував за частиною другою статті 125 Кримінального кодексу України.

Провадження розглянули у спрощеному порядку без проведення судового засідання та дослідження доказів у залі суду. Такий формат став можливим, оскільки обвинувачений у присутності захисника повністю визнав вину та погодився з обставинами справи. Потерпілий також не заперечував проти цього.

Суд зазначив, що вина доведена матеріалами досудового розслідування, зокрема протоколами слідчих дій і висновком експертизи. Призначаючи покарання, суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має малолітню дитину та щиро розкаявся. Обтяжуючих обставин не встановлено.

У результаті суд дійшов висновку, що виправлення можливе без застосування суворіших заходів, і призначив штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700 грн. Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора викрила двох помічників чинних народних депутатів на допомозі військовозобовʼязаним в ухилені від мобілізації. 

Теги: суд ТЦК штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua