Зламав ніс працівнику ТЦК: у Дніпрі суд призначив 1700 грн штрафу

У Дніпрі за удар по працівнику ТЦК обмежилися штрафом

Суд кваліфікував травму як легке ушкодження та врахував каяття обвинуваченого

Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування між водієм і одним із представників ТЦК виник конфлікт. Суд встановив, що обвинувачений умисно наніс один удар кулаком у ділянку носа потерпілого.

Унаслідок цього чоловік отримав закритий перелом кісток носа, садно та синець під оком. Висновок судово-медичної експертизи підтвердив, що ушкодження спричинені ударом тупим твердим предметом, зокрема рукою, і відповідають обставинам події.

Травми кваліфікували як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я понад шість днів. Дії обвинуваченого суд кваліфікував за частиною другою статті 125 Кримінального кодексу України.

Провадження розглянули у спрощеному порядку без проведення судового засідання та дослідження доказів у залі суду. Такий формат став можливим, оскільки обвинувачений у присутності захисника повністю визнав вину та погодився з обставинами справи. Потерпілий також не заперечував проти цього.

Суд зазначив, що вина доведена матеріалами досудового розслідування, зокрема протоколами слідчих дій і висновком експертизи. Призначаючи покарання, суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має малолітню дитину та щиро розкаявся. Обтяжуючих обставин не встановлено.

У результаті суд дійшов висновку, що виправлення можливе без застосування суворіших заходів, і призначив штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700 грн. Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

