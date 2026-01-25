Справа Тандира: ЄСПЛ присудив екссудді компенсацію за тримання під вартою
Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною прав колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який понад два з половиною роки перебуває під вартою без визначення застави. Рішення було ухвалене 22 січня 2026 року, передає «Главком».
Суд дійшов висновку, що у справі Тандира було порушено статтю п'яту Європейської конвенції з прав людини.
У Страсбурзі зазначили, що українські суди, продовжуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, спиралися на припущення, не надавши належних доказів ризиків утечі або перешкоджання правосуддю.
Крім того, суди не розглядали можливість альтернативних запобіжних заходів, а їхні аргументи були визнані «повторюваними та ненадійними».
У результаті ЄСПЛ постановив, що держава Україна має виплатити Тандиру 2 100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро судових витрат.
Що відомо про справу Олексія Тандира
Трагічна ДТП сталася у ніч на 26 травня 2023 року на Берестейському проспекті в Києві. Автомобіль, за кермом якого перебував Тандир, збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який відбував службу на блокпості перед початком комендантської години. Військовий загинув на місці.
Після аварії Тандира затримали. У його автомобілі правоохоронці знайшли недопиту пляшку віскі. Суддя відмовився здавати кров на аналіз, натомість надав зразок сечі. Згодом експертиза встановила, що в пробі була вода зі слиною, а не біологічний матеріал.
У липні 2023 року експертиза дійшла висновку, що на момент ДТП Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, а швидкість автомобіля сягала близько 100 км/год. У серпні того ж року прокуратура повідомила про спробу фальсифікації аналізів.
Печерський районний суд Києва обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. У квітні 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про його звільнення з посади судді.
Станом на початок 2026 року кримінальна справа перебуває на розгляді Святошинського районного суду Києва, де триває дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Вирок у справі досі не ухвалено.
