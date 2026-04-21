Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві

glavcom.ua
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Екіпаж патрульної поліції, який першим опинився на місці масового розстрілу в Голосіївському районі, звільнено з лав правоохоронних органів

Печерський суд обирає запобіжний захід патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві. Про це повідомляє «Главком» із аосиланням на Офіс генерального прокурора.

Прокуратура наполягає на застосуванні до правоохоронців запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, екіпаж патрульної поліції, який першим опинився на місці масового розстрілу в Голосіївському районі, звільнено з лав правоохоронних органів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

Як з’ясувалося, екіпаж складався з досвідченої 44-річної жінки-патрульної, яка працювала в Департаменті патрульної поліції з першого набору 2015 року, та 27-річного патрульного, який закінчив Академію та прийшов на службу на початку 2024 року.

Міністр пояснив, що жінка-офіцер фактично працювала у штабі. Проте через значний некомплект особового складу в Києві, який наразі становить понад 20%, до патрулювання у вихідні дні залучають і штабних працівників.

Попри кадровий голод, Ігор Клименко наголосив, що неналежна реакція поліцейських на теракт є неприпустимою. «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій», – заявив міністр.

Також Клименко розповів: глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду

Як повідомлялося, стрілець, що влаштував теракт у Києві 18 квітня 2026 року і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Читайте також

16-річна Олена померла з життя після падіння в яму з окропом та отриманих травм
Померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві
22 березня, 14:26
Міський голова закликав усі гілки влади до консолідації зусиль
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
26 березня, 12:38
Спадкоємець Helen Marlen Group відповідав за інновації та цифрову трансформацію в компанії
Помер син власників найдорожчих київських бутиків
27 березня, 07:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 05:36
Парклети біля Центрального залізничного вокзалу у Києві
Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян
31 березня, 10:31
Власниця лабрадора пояснила копам, що її пес не слухався і з метою «виховання» вона декілька разів вдарила його повідцем
Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні
31 березня, 12:09
Стан, у якому перебуває ТЕЦ-4 після останніх ворожих обстрілів
ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури
7 квiтня, 09:32
Остаточна ціна квитка на метро та наземний транспорт наразі невідома
Проїзд у громадському транспорті Києва: влада готує громадян до підняття тарифу
15 квiтня, 08:41
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
14 квiтня, 21:05

Новини

Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід
Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід
Гідравлічні випробування у Києві тривають: куди дзвонити у разі аварійних ситуацій
Гідравлічні випробування у Києві тривають: куди дзвонити у разі аварійних ситуацій
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг
У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг

Новини

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
