Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину

Андрій Ніколаєнко визнав факт перевищення швидкості

Житомирський районний суд визнав народного депутата від ВО «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка невинуватим у смертельній дорожньо-транспортній пригоді, внаслідок якої загинула 18-річна жителька села Березівка Вікторія Назарова. У коментарі «Главкому» Андрій Ніколаєнко заявив, що не заперечує факту перевищення швидкості, однак вважає, що саме це не стало причиною трагедії.

«На жаль, перевищення швидкості, яке я допустив і яке я не відкидаю, не було в причинно-наслідковому зв'язку», – сказав нардеп.

За словами Ніколаєнка, дівчина вибігла на дорогу надто близько до автомобіля. «На жаль, дівчина, порушивши правила, вибігла занадто близько до автомобіля», – заявив він.

Нардеп також наголосив, що визнає власне порушення правил дорожнього руху. «Так, дійсно, в мене було порушення з мого боку, як перевищення швидкості. Я ж його не відкидаю», – зазначив Ніколаєнко.

Водночас депутат стверджує, що уникнути наїзду було неможливо навіть за дозволеної швидкості. «Єдине порушення з мого боку – це перевищення швидкості. Водночас порушення, на жаль, було і з боку потерпілої: вона вибігла на дорогу в місці, де її апріорі не мало бути. Поруч були і підземний, і надземний переходи. Вона опинилася перед автомобілем на такій відстані, що уникнути зіткнення було неможливо: ані за фактичної швидкості руху, ані навіть за дозволених там 110 км/год. Це підтверджено експертизою та відповідними розрахунками», – сказав він.

Вирок у справі ухвалили 27 квітня 2026 року. Наразі рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів.

ДТП сталася 3 листопада 2023 року на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Березівка Житомирського району. За даними обвинувального акту, Ніколаєнко керував автомобілем Mersedes-Benz-GLE-300D та рухався у напрямку Львова зі швидкістю близько 141-153 км/год при дозволених 110 км/год.

У цей момент 18-річна дівчина почала перебігати дорогу у невстановленому для цього місці. Слідство вважало, що депутат не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості та не уникнув наїзду на пішохода. Внаслідок удару дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та загинула на місці.

У матеріалах справи також зазначається, що ані у водія, ані у загиблої не виявили ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Ніколаєнка обвинувачували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Під час розгляду справи суд дослідив матеріали слідства, висновки експертиз, результати слідчих експериментів та допитав свідків.

У результаті суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела прямого причинно-наслідкового зв’язку між перевищенням швидкості та самим наїздом.

«Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що причиною наїзду на пішохода ОСОБА_13 є саме перевищення водієм ОСОБА_9 допустимої швидкості руху, а також те, що він мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування, у зв`язку з чим обвинувачений підлягає виправданню», – йдеться у вироку.

