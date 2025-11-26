Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в грудні 2025 року

Грудень – перший місяць календарної зими, який є перехідним періодом відкритої води до льодоставу. Для рибалок цей час поділяється на першоліддя (час активного клювання хижака) та глухозим'я (період спаду активності). Успіх у грудні 2025 року буде залежати від точного прогнозу погоди, вибору безпечних місць і розуміння, як фази Місяця впливають на зимовий жор.

«Главком» підготував календар рибалки на грудень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, обрати правильні снасті та визначити найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на грудень 2025 року

У грудні активність риби найбільш висока одразу після встановлення першого льоду (першоліддя). У цей час хижак (щука, судак, окунь) активно жирує. Після кількох тижнів стійкого льоду починається глухозим'я, коли риба стає млявою.

Фази Місяця у грудні 2025 року

5 грудня – Повня

– Повня 6 грудня – Спадаючий Місяць (Остання чверть)

– Спадаючий Місяць (Остання чверть) 20 грудня – Молодик

– Молодик 21 грудня – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні грудня 2025 року для риболовлі

Клювання риби взимку залежить від товщини льоду, атмосферного тиску та фази Місяця. Періоди Молодика та Повні є традиційно менш вдалими для риболовлі. У грудні 2025 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26;

8, 9, 22, 23, 24, 25, 26; Хороше клювання: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29;

10, 11, 12, 21, 27, 28, 29; Слабке клювання: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31;

1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31; Погане клювання: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20.

Кого ловити у грудні

Грудень – це місяць підлідного лову. Успіх принесе риболовля на глибоких ділянках біля ям та на місцях з притоком свіжої води.

Білий амур – У грудні на клювання білого амура розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.

– У грудні на клювання білого амура розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині. Берш (судак волзький) – Ловлять берша взимку виключно на ямах. Зимовим спінінгом можна відмінно половити берша.

– Ловлять берша взимку виключно на ямах. Зимовим спінінгом можна відмінно половити берша. Білоочка (синець-білоочка, клепець) – У грудні клювання білоочки непостійне і непередбачуване.

– У грудні клювання білоочки непостійне і непередбачуване. Верховодка (селява) – У грудні можна пробувати ловити верховодку тільки у відлигу.

– У грудні можна пробувати ловити верховодку тільки у відлигу. Вугор – У грудні клювання вугра припиняється.

– У грудні клювання вугра припиняється. Головень – Зимова сплячка у головня не міцна, можливий вилов великого головня взимку і навіть у грудні.

– Зимова сплячка у головня не міцна, можливий вилов великого головня взимку і навіть у грудні. Густера (плоскирка) – Якщо густера і ловиться в цей час, то слабо. З середини грудня до кінця січня клювання густери стає дуже слабке.

– Якщо густера і ловиться в цей час, то слабо. З середини грудня до кінця січня клювання густери стає дуже слабке. Жерех (білизна звичайна) – У грудні жерех рідко ловиться, його вилов з льоду скоріше випадковість.

– У грудні жерех рідко ловиться, його вилов з льоду скоріше випадковість. Йорж – З деякими перервами клювання йде, все посилюючись.

– З деякими перервами клювання йде, все посилюючись. Карась – У грудні клювання вже затихає у всіх місцях, карасі давно впали в зимове заціпеніння.

– У грудні клювання вже затихає у всіх місцях, карасі давно впали в зимове заціпеніння. Короп (сазан) – У грудні на клювання коропа розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.

– У грудні на клювання коропа розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині. Краснопірка (червоноперка, червонопірка, чернуха) – У грудні клювання краснопірки практично немає.

– У грудні клювання краснопірки практично немає. Лин – У грудні на клювання лина розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.

– У грудні на клювання лина розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині. Лящ – Лящ в грудні майже не ловиться, він вже знаходиться в зимувальних ямах.

– Лящ в грудні майже не ловиться, він вже знаходиться в зимувальних ямах. Минь – Ловля миня в грудні під час жору, буде успішною. В останніх днях лютого у миня починається ікромет, клювання практично припиняється.

– Ловля миня в грудні під час жору, буде успішною. В останніх днях лютого у миня починається ікромет, клювання практично припиняється. Окунь – Найперспективніший час ловлі окуня в грудні це перший лід. У грудні окунь мешкає в корчах, омутах, під обривистими берегами.

– Найперспективніший час ловлі окуня в грудні це перший лід. У грудні окунь мешкає в корчах, омутах, під обривистими берегами. Піскар (пічкур, коблик) – Піскар зимує в траві, періодично харчуючись в теплі дні.

– Піскар зимує в траві, періодично харчуючись в теплі дні. Плотва (плітка) – Ловля плотви в грудні вимагає певних знань і майстерності, риболовля в грудні відбувається вже по першому міцному льоду.

– Ловля плотви в грудні вимагає певних знань і майстерності, риболовля в грудні відбувається вже по першому міцному льоду. Підуст – Підуст в грудні впадає в зимову сплячку.

– Підуст в грудні впадає в зимову сплячку. Сиг – Якщо снасті для ловлі сига і наживка підібрані правильно, то риба буде клювати.

– Якщо снасті для ловлі сига і наживка підібрані правильно, то риба буде клювати. Сом – Взимку сом впадає в заціпеніння і залишається на дні зимувальних ям.

– Взимку сом впадає в заціпеніння і залишається на дні зимувальних ям. Судак – Для успішної ловлі судака в грудні слід поводитися максимально активно, знайшовши підводну височину або яму, можна так і не зловити судака.

– Для успішної ловлі судака в грудні слід поводитися максимально активно, знайшовши підводну височину або яму, можна так і не зловити судака. Товстолобик – Вилов товстолобика в грудні більше щаслива випадковість, ніж закономірність.

– Вилов товстолобика в грудні більше щаслива випадковість, ніж закономірність. Форель (пструг, струг) – Можлива ловля форелі в грудні.

– Можлива ловля форелі в грудні. Харіус – З настанням зими харіус переміщається в глибокі ділянки річки з середньою течією.

– З настанням зими харіус переміщається в глибокі ділянки річки з середньою течією. Чехоня – Чехоня ховається в глибині, на дні і піддаються зимовій сплячці.

– Чехоня ховається в глибині, на дні і піддаються зимовій сплячці. Щука – У грудні ви можете сподіватися на клювання щуки в сонячний день, ніколи заздалегідь не вгадаєш, на що вона зреагує. Ловиться щука на живця, блешню і балансир.

– У грудні ви можете сподіватися на клювання щуки в сонячний день, ніколи заздалегідь не вгадаєш, на що вона зреагує. Ловиться щука на живця, блешню і балансир. Язь (в’язь) – Клювання язя в грудні погане. Пік активності клювання язя припадає на ранкові години.

– Клювання язя в грудні погане. Пік активності клювання язя припадає на ранкові години. Ялець – Риболовля і ловля яльця в грудні відбувається вже по першому міцному льоду.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.