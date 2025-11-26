Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на грудень 2025 року
колаж: glavcom.ua

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в грудні 2025 року

Грудень – перший місяць календарної зими, який є перехідним періодом відкритої води до льодоставу. Для рибалок цей час поділяється на першоліддя (час активного клювання хижака) та глухозим'я (період спаду активності). Успіх у грудні 2025 року буде залежати від точного прогнозу погоди, вибору безпечних місць і розуміння, як фази Місяця впливають на зимовий жор.

«Главком» підготував календар рибалки на грудень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, обрати правильні снасті та визначити найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на грудень 2025 року

У грудні активність риби найбільш висока одразу після встановлення першого льоду (першоліддя). У цей час хижак (щука, судак, окунь) активно жирує. Після кількох тижнів стійкого льоду починається глухозим'я, коли риба стає млявою.

Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще фото 1

Фази Місяця у грудні 2025 року

  • 5 грудня – Повня
  • 6 грудня – Спадаючий Місяць (Остання чверть)
  • 20 грудня – Молодик
  • 21 грудня – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні грудня 2025 року для риболовлі

Клювання риби взимку залежить від товщини льоду, атмосферного тиску та фази Місяця. Періоди Молодика та Повні є традиційно менш вдалими для риболовлі. У грудні 2025 клювання очікується за такою схемою:

  • Найкраще клювання: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26;
  • Хороше клювання: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29;
  • Слабке клювання: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31;
  • Погане клювання: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20.

Кого ловити у грудні

Грудень – це місяць підлідного лову. Успіх принесе риболовля на глибоких ділянках біля ям та на місцях з притоком свіжої води.

  • Білий амур – У грудні на клювання білого амура розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.
  • Берш (судак волзький) – Ловлять берша взимку виключно на ямах. Зимовим спінінгом можна відмінно половити берша.
  • Білоочка (синець-білоочка, клепець) – У грудні клювання білоочки непостійне і непередбачуване.
  • Верховодка (селява) – У грудні можна пробувати ловити верховодку тільки у відлигу.
  • Вугор – У грудні клювання вугра припиняється.
  • Головень – Зимова сплячка у головня не міцна, можливий вилов великого головня взимку і навіть у грудні.
  • Густера (плоскирка) – Якщо густера і ловиться в цей час, то слабо. З середини грудня до кінця січня клювання густери стає дуже слабке.
  • Жерех (білизна звичайна) – У грудні жерех рідко ловиться, його вилов з льоду скоріше випадковість.
  • Йорж – З деякими перервами клювання йде, все посилюючись.
  • Карась – У грудні клювання вже затихає у всіх місцях, карасі давно впали в зимове заціпеніння.
  • Короп (сазан) – У грудні на клювання коропа розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.
  • Краснопірка (червоноперка, червонопірка, чернуха) – У грудні клювання краснопірки практично немає.
  • Лин – У грудні на клювання лина розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.
  • Лящ – Лящ в грудні майже не ловиться, він вже знаходиться в зимувальних ямах.
  • Минь – Ловля миня в грудні під час жору, буде успішною. В останніх днях лютого у миня починається ікромет, клювання практично припиняється.
  • Окунь – Найперспективніший час ловлі окуня в грудні це перший лід. У грудні окунь мешкає в корчах, омутах, під обривистими берегами.
  • Піскар (пічкур, коблик) – Піскар зимує в траві, періодично харчуючись в теплі дні.
  • Плотва (плітка) – Ловля плотви в грудні вимагає певних знань і майстерності, риболовля в грудні відбувається вже по першому міцному льоду.
  • Підуст – Підуст в грудні впадає в зимову сплячку.
  • Сиг – Якщо снасті для ловлі сига і наживка підібрані правильно, то риба буде клювати. 
  • Сом – Взимку сом впадає в заціпеніння і залишається на дні зимувальних ям.
  • Судак – Для успішної ловлі судака в грудні слід поводитися максимально активно, знайшовши підводну височину або яму, можна так і не зловити судака.
  • Товстолобик – Вилов товстолобика в грудні більше щаслива випадковість, ніж закономірність.
  • Форель (пструг, струг) – Можлива ловля форелі в грудні.
  • Харіус – З настанням зими харіус переміщається в глибокі ділянки річки з середньою течією.
  • Чехоня – Чехоня ховається в глибині, на дні і піддаються зимовій сплячці.
  • Щука – У грудні ви можете сподіватися на клювання щуки в сонячний день, ніколи заздалегідь не вгадаєш, на що вона зреагує. Ловиться щука на живця, блешню і балансир.
  • Язь (в’язь) – Клювання язя в грудні погане. Пік активності клювання язя припадає на ранкові години.
  • Ялець – Риболовля і ловля яльця в грудні відбувається вже по першому міцному льоду.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

Читайте також:

Теги: рибальство риба Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2025: традиції та молитва
17 жовтня, 22:19
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
19 жовтня, 22:22
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
18 жовтня, 22:30
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва
31 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
1 листопада, 22:05
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада, 00:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 листопада, 00:00

Суспільство

Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua