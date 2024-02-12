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Помер засновник цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмідь

Катерина Іванова
glavcom.ua
Помер засновник цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмідь
В агенції, яку заснував Ярослав Ведмідь, зазначили, що він був людиною, яка прагнула найкращого для всіх: сімʼї, команди, клієнтів, країни
фото: Facebook / Olena Vedmid

Прощання з Ярославом відбудеться завтра, 13 лютого, о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі

10 лютого відійшов у вічність засновний і керівник цифрової агенції Postmen Ярослав Ведмідь. Про це у Facebook написала дружина Олена Ведмідь.

«Мій коханий чоловік назавжди. Я буду любити тебе безкінечно. Ти жив так, наче прожив три життя. Я зажди буду розмовляти далі з тобою. Наша розмова, яка почалась майже 18 років тому, не завершена. Я буду чекати на нашу зустріч», – написала дружина. 

Команда агенції Postmen, яку заснував Ярослав, також висловили свої співчуття.

«Цей тиждень починається для Postmen з невимовно тяжкої втрати. Для рідних Ярослава, як і для всіх нас, ця смерть стала шоковим ударом. Але ми стоїмо та вистоїмо. Ярослав завжди казав, що «Postmen — це люди». І зараз ми, люди Postmen, як ніколи згуртовані та налаштовані працювати так, аби наш Ярослав пишався агенцією. Постійно в русі, завжди дієвий. Ми памʼятатимемо його саме таким», – написали колеги. 

Ярослав Ведмідь на нагородженні Effie Awards Ukraine
Ярослав Ведмідь на нагородженні Effie Awards Ukraine
фото: Yaroslav Vedmid

У його агенції зазначили, що він був людиною, яка прагнула найкращого для всіх: сімʼї, команди, клієнтів, країни.

Ярослав Ведмідь за першою освітою був журналістом, під час навчання спеціалізувався на питаннях нафти та газу. В 19 років він був радником міністра енергетики України та працював над енергостратегією для України.

Згодом перейшов до сфери піару, де почав розробляти свої проєкти. З 2003 по 2008 рік керував компанією MTI Консалтинг. Проте після кризи 2008-2009 року долучився до розвитку інтернет-маркетингу, працював з багатьма компаніями України у якості маркетолога, комунікаційника. 

Ярослав Ведмідь з військовим Павлом Вишебабою
Ярослав Ведмідь з військовим Павлом Вишебабою
фото: Yaroslav Vedmid

З початком повномасштабного вторгнення Ярослав Ведмідь та його агенція проводили активну інформаційну боротьбу проти ворога, а також створювали сайти, на яких можна було донатити на потреби України.

Прощання з Ярославом відбудеться завтра, 13 лютого, о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Нагадаємо, на Львівщині потяг зупинився перед траурним кортежем українського воїна.

Повідомляється, що на фронті загинув актор Володимир Федінчук.

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Теги: смерть інтернет навчання чоловік дружина втрати

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