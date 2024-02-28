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Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Dita

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Dita
Гаубиця Dita – це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів
фото: Excalibur Army

У міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни

Нідерланди замовили в Чехії для України  дев'ять одиниць новітньої самохідної артилерійської установки Dita. Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

«Гаубиця Dita – це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни», – йдеться на сайті відомства.

Як зазначається, зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.

В міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.

Як пише Defense Express, йдеться про замовлення для України новітньої та сучасної САУ, перша презентація якої відбулась лише на початку 2021 року, під час оборонної виставки IDEX-2021.

«Виробником DITA є чеська оборонна приватна компанія Excalibur Army. До цього моменту не було публічних даних про те, що хтось ще замовляв цю САУ, тому виходить, що ЗСУ будуть першими користувачами цієї артустановки», – пише видання.

САУ DITA має високий рівень автоматизації, за якого чисельність екіпажу складає всього дві особи, а башта по суті «безпілотна» із автоматичною подачею снарядів. «Система управління вогнем дозволяє приймати цілевказівку від розвідувальних БПЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження того чи іншого виду цілі», – йдеться у повідомленні.

Dita оснащена стволом довжиною 47 калібрів, що забезпечує дальність стрільби до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню - 6 пострілів на хвилину, постійний - 5 пострілів на хвилину, покинути позицію ця САУ може лише за 45 секунд.

Раніше повідомлялося, що під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії було викрадено військову форму та спорядження для українських військових. Одяг та амуніція мали бути передані бійцям ЗСУ, які проходять навчання в рамках операції Interflex. 

Теги: зброя Міноборони Нідерланди Данія навчання Україна

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