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Міністр оборони провів першу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міністр оборони провів першу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров
фото: Міноборони

Умєров і Сирський обговорили план дій ЗСУ на 2024 рік

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський під час першої робочої наради обговорили головні питання, що стосуються ЗСУ на 2024 рік. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів», – зазначено в повідомленні.

Міністр оборони і Головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага до нового роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем. За словами міністра оборони, очікуються нові рішення та технічні завдання для розробки нових зразків, які створять перевагу для українських військових.

Наприкінці Умєров подякував Сирському за змістовну нараду.

Раніше Умєров представив у Генштабі нового головнокомандувача ЗСУ. Міністр гарантував «усю можливу підтримку дій та рішень» командування Збройних сил України й наголосив: «Оборона – у надійних руках».

Стало відомо, що замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. 

Також Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України. 

«За визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться в тексті указів.

Залужному та Буданову присвоєно звання Героів України з врученням ордена «Золота Зірка»

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Теги: Олександр Сирський Рустем Умєров полковник навчання міністр

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