Депутатка Скороход, яку вигнали зі «Слуги народу», народила хлопчика



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30-річна народна депутатка (позафракційна) Анна Скороход уперше стала мамою

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса

30-річна народна депутатка Анна Скороход, яку виключили з «Слуги народу», народила хлопчика.

Про це 17 лютого у Facebook повідомив народний депутат Леонід Ємець.

«Анна Скороход народила хлопчика!» - написав він.

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

16 листопада 2019 року Шевченківський районний суд відпустив чоловіка Скороход, бізнесмена Олексія Алякіна під нічний домашній арешт.