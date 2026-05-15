Росія переконує Лукашенка долучитись до операцій проти України та НАТО – Зеленський

Російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі

Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій», – каже очільник України.

Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. За словами глави держави, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.

«Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці», – сказав він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні «точкову» мобілізацію військових частин.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі вже заявляв, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. За словами очільника Білорусі, він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, білоруська та російська економіки скоротилися за підсумками першого кварталу 2026 року: Білорусь – на 0,4%, Росія – на 0,3%. Обидві країни входили в поточний рік з оптимістичними прогнозами: Мінськ розраховував на зростання на 2,8%, Москва – на 1,3%. Перший квартал поховав ці очікування.

Ситуацію погіршила боротьба Центрального банку Росії з інфляцією. Регулятор підняв облікову ставку, що різко здорожчало кредити для бізнесу та промисловості. Результат – гальмування виробництва в і без того кволій економіці. Амбітний п'ятирічний план Мінська із зростанням на 15% тепер виглядає нереальним: натомість країні загрожує стагфляція – економіка падає, а ціни ростуть.