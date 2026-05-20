Держприкордонслужба розповіла про масштабне посилення кордону з Білоруссю

Лариса Голуб
glavcom.ua
Україна продовжує укріплювати кордон із Білоруссю
фото з відкритих джерел
На кордоні з Білоруссю мінують та укріплюють кожен клаптик землі від Волині до Чернігівщини

Україна посилює оборонні та фортифікаційні спроможності на кордоні з Республікою Білорусь, облаштовуючи в інженерному відношенні кожен метр землі від Волинської до Чернігівської областей. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує «Главком».

За словами речника Державної прикордонної служби, українська сторона приділяє білоруському напрямку максимальну увагу через триваючу підтримку, яку Мінськ надає країні-агресору РФ. Роботи з посилення безпеки не припиняються ні на день.

«Ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону, облаштовуючи в інженерному відношенні кожен клаптик нашої землі. Такі роботи ведуться по всій протяжності кордону з Білоруссю – це понад тисячу кілометрів від Волині до Чернігівської області. Це і нарощення фортифікаційних укріплень, і створення й нарощення мінно-вибухових загороджень», – сказав Демченко.

Комплекс інженерних робіт, який виконують підрозділи Збройних сил України та прикордонники, включає:

  • масштабне зведення та нарощення оборонних фортифікаційних укріплень;
  • створення нових і посилення наявних мінно-вибухових загороджень;
  • облаштування протитанкових ровів та інших бар'єрів для техніки.

У Держприкордонслужбі запевнили, що на сьогодні безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі немає. Українська розвідка та прикордонні наряди не фіксують переміщення ворожої важкої техніки чи регулярних підрозділів особового складу поблизу лінії розмежування.

«Станом на зараз безпосередньо коло нашого кордону переміщення техніки чи особового складу ми не фіксуємо. Але, звісно, бачимо той тиск, який вчиняє Росія на Білорусь, аби доєднати її більш масштабно до війни проти нашої країни», – зазначив Демченко.

«Главком» писав, що Збройні сили Білорусі 18 травня розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

У білоруському міноборони зазначили, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Раніше зазначалось, що Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. За словами глави держави, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.

Міндіч та Цукерман пішли судом проти Зеленського
П'ять сценаріїв розширення війни через північ України. Зеленський розкрив плани РФ
Британський фахівець із цифрової криміналістики дав оцінку плівкам у справі Тимошенко
Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин
Зеленський готує призначення військового на посаду голови РДА Дніпропетровщини
