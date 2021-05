Держсекретар США Блінкен прибув в Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив кореспондент NBC News Джош Ледерман.

Під час візиту 5-6 травня Блінкен зустрінеться з президентом Вододимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.

Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow