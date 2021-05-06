Держсекретар США Блінкен прибув в Україну

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва разом з Блінкеном

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив кореспондент NBC News Джош Ледерман.

Під час візиту 5-6 травня Блінкен зустрінеться з президентом Вододимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.

Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow — Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва разом з Блінкеном.

Також ЗМІ оприлюднили графік візиту Блінкена до України.

Отже, 6 травня о 9:30 Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України через російську агресію.

Після цього Блінкен відправиться на зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, вона запланована на 10:35.

Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським планується на 11:30, вона триватиме близько години. Їх спільна пресконференція запланована на 12:40.

На 14:15 заплановано круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, він пройде в режимі онлайн.

О 15:15 відбудеться зустріч зі співробітниками посольства США в Україні також в онлайн-режимі.

На 15:50 заплановано інтерв'ю Блінкена. Після цього держсекретар США вирушить до аеропорту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Блінкен приїде до України разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд.

Нуланд восени 2013 року стала помічником Державного секретаря у справах Європи та Євразії, на початку Євромайдану в Києві відвідувала Україну кожні три-чотири тижні. Виступала на Майдані. Пішла у відставку після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У квітні 2021 року повернулася до Державного департаменту на посаду заступника держсекретаря США з політичних питань.

Зазначимо, в Управлінні державної охорони України вже заявили, що у зв'язку з візитом Блінкена у Києві можливі обмеження дорожнього руху на центральних вулицях. Ці обмеження пов'язані з заходами щодо забезпечення охорони державного секретаря США.

За даними CNN, поїздка держсекретаря перед запланованою зустріччю американського президента Джо Байдена з Володимиром Путіним має продемонструвати Москві, що Вашингтон підтримує Київ.

Крім того, візит Блінкена до України дозволить обговорити потенційну зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Раніше Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

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