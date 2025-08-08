Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру

За вчинене чиновнику «Київводоканалу» загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років

Заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що у березні 2024 року одним із департаментів акціонерного товариства було сформовано річну потребу матеріалів, на підставі чого підконтрольний чиновнику підрозділ оголосив тендер для проведення відкритих торгів.

Переможцем торгів стала приватна компанія, з якою «АК «Київводоканал» уклав договір щодо закупівлі асфальтобетонної суміші на суму понад 8 млн грн. Однак, як з’ясувалося у ході слідства, тендерна пропозиція підрядника була суттєва завищена.

«Підозрюваний, будучи відповідальним за матеріально-технічне забезпечення, при затвердженні документації не перевірив ринкові ціни на товар, допустивши завищення його вартості, чим завдав збитків місцевому бюджету на майже пів мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, директору товариства, яке постачало електроенергію комунальному підприємству «Київпастранс», повідомлено про підозру у заволодінні понад 11,5 млн грн. Слідчі Подільського управління поліції, під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, викрили протиправну схему привласнення коштів комунального підприємства. За даними слідства, між «Київпастрансом» та фірмою-переможцем тендеру було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом – додаткові угоди, що дозволяли коригувати оплату відповідно до коливань тарифів.

До слова, генеральна директорка акціонерного товариства «Сегежа Україна» отримала підозру у заподіянні державі збитків на понад 46 млн грн. 25% акцій АТ «Сегежа Україна» належать акціонерному товариству «Оріана» (державний пакет акцій – 99,99%), решта 75% – компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції Ради національної безпеки і оборони, а також додаткові обмеження Національного банку. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції й виводити капітал за межі України. Слідство встановило, що фігурантка, діючи в інтересах приватної фірми свого сина, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства – будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Зробила вона це без згоди акціонерів та з порушенням закону.