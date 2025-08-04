Реконструкція київських архівів за 150 млн грн може приховувати мільйонні переплати: розслідування

Кошторис запланованих робіт містить вагомі позиції, ціни на які порівняти з ринковими неможливо

Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України 25 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Гелеон Плюс» реконструкцію архівів у Києві (коригування) за 149,79 млн грн. За даними розслідування проєкту «Наші гроші», вартість деяких позицій у кошторисі значно перевищує ринкові ціни, що може свідчити про суттєву переплату з державного бюджету., інформує «Главком».

Як повідомляється у розслідуванні, роботи, передбачені першою чергою другого пускового комплексу реконструкції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів на вул. Солом’янська, 24, мають виконати до середини 2026 року. Роботи фінансуються із державного бюджету. Договірна ціна тверда і включає 7,92 млн грн на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією.

За даними розслідування, раніше коригування кошторисної частини проєктної документації замовили ДП «Проєктний інститут «Київський Промбудпроєкт» ДПАТ «Будівельна компанія Укрбуд». Позитивний експертний звіт у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Бетонні тротуарні плити товщиною 70 мм замовили по 1 747 грн/кв. м інфографіка: «Наші гроші»

«У підсумковій відомості ресурсів бетонні тротуарні плити товщиною 70 мм замовили по 1 747 грн/кв. м (тут і далі ціни наведені з ПДВ та без доставки). Компанія «Укрспецбетон» пропонує тротуарні плити такої товщини по 576 грн/кв. м, «Все для ремонту та будівництва» продає тротуарну плитку «Золотий мандарин» подвійне Т такої товщини без фаски по 680 грн/кв. м, а «М-Брук» – по 685 грн/кв. м. Це в 2,5-3 рази дешевше», – йдеться у розслідуванні.

Полівінілацетатну непластифіковану дисперсію врахували по 335 грн/кг. У «Лекс ритейл» вона коштує 175 грн/кг, а в «Екохім» – 115 грн/кг, що в два-три рази дешевше.

Полівінілацетатну непластифіковану дисперсію врахували по 335 грн/кг. У «Лекс ритейл» вона коштує 175 грн/кг, а в «Екохім» – 115 грн/кг, що в два-три рази дешевше інфографіка: «Наші гроші»

Гіпсокартонні вогнетривкі листи товщиною 12 мм врахували по 254 грн/кв. м. База будівельних матеріалів «Куб» пропонує вогнестійкий гіпсокартон Knauf товщиною 12,5 мм по 141 грн/кв. м, а Venbud пропонує його по 140 грн/кв. м, що на 45% дешевше.

Ґрунтовку Ceresit R777 замовили по 269 грн/л, тоді як «Епіцентр» продає її по 189 грн/л, що на 30% дешевше.

«Таким чином, орієнтовна переплата на цих позиціях може скласти близько 3 млн грн», – дійшли висновку розслідувачі.

Також, йдеться у матеріалі, кошторис містить вагомі позиції, ціни на які порівняти з ринковими неможливо. На 11,84 млн грн замовили середні стояки вітражів та вітрин із алюмінієвих сплавів під подвійне скління (склопакет) по 32 520 грн/кв. м. Ще 6,26 млн грн відвели для опалубки типу «Дока» на шість місяців: для перекриття по 2 068 грн/кв. м, а для стін і колон по 4 504 грн/кв. м.

«Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 складає 18 570 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 22 336 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Києві значно вища – 37 500 грн», – наголошують розслідувачі.

Повідомляється, що фірма отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не подався. Для участі треба було мати виконаний аналогічний договір на реконструкцію громадських будівель на суму не менше 90% очікуваної вартості закупівлі, тобто 134,81 млн грн. Разом із ним також вимагали надати акт готовності об’єкта до експлуатації. Фірма «Гелеон Плюс» надала чотири договори на суму 138,93 млн грн щодо реконструкції будівлі кінотеатру «Спутник» під адміністративно-інформаційний центр ДУ ЦІТ МВС України у Дніпрі.

Крім того, додають розслідувачі, замовник вимагав річний дохід за 2024 рік не менше 99% очікуваної суми. Замовник мав обов’язок оприлюднити договір про закупівлю разом з усіма додатками у машинозчитувальному форматі, а не у форматі PDF. Відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, машинозчитувальний формат – це такий формат, який комп’ютер може зчитати автоматично, без участі людини. Такий формат дає змогу легко витягати дані, порівнювати їх і аналізувати. Згідно з Положенням для оприлюднення відкритих даних повинні використовуватись наступні формати:

для текстових даних – TXT, RTF, MD, ODT, DOC(X), (X)HTML;

для структурованих даних – RDF, XML, JSON, CSV, XLS(X), ODS, YAML.

Натомість формат PDF не належить до машинозчитуваних та не забезпечує належну відкритість даних відповідно до вимог законодавства у сфері відкритих даних. Державна аудиторська служба вже фіксувала аналогічні порушення, перевіряючи інші тендери.

Дирекцію з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України очолює Андрій Яцура, а уповноваженою особою з питань закупівель є Юлія Вернигор. Установа підпорядкована Державній архівній службі України (Укрдержархів), яку очолює Анатолій Хромов.

Столична «Гелеон Плюс» була створена у 2019 році. Її засновником є Сергій Заруба із Кіровоградщини, а директором – Роман Доценко. Усього з 2024 року компанія отримала державних замовлень на 406,66 млн грн, найбільше – від ДУ «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України» щодо згаданого кінотеатру «Спутник».

Ймовірна переплата за будівельні матеріали інфографіка: «Наші гроші»

Нагадаємо, у травні цього року слідчі Нацполу Києва відкрили провадження за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата або привласнення майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, посадовці Служби відновлення у Київській області разом із представниками підконтрольних компаній привласнили бюджетні кошти, передбачені на відбудову кількох об’єктів в цьому селищі. А Голосіївський райсуд Києва нещодавно дав дозвіл на обшук в офісі Служби.