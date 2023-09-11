Головна Новини
search button user button menu button

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Україна заявила, що навіть без РФ буде зроблено все, щоб відкрити судноплавство для всіх видів вантажів
фото з відкритих джерел

«Безумовно, ООН буде виправдовуватись. Але це виглядає вкрай недолуго», – сказав радник ОП

Угода, яку запропонували Росії в ООН, свідчить, що в ООН не розуміють масштабів війни, і заохочують РФ до її продовження. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. 

Як відомо, ЗМІ оприлюднили інформацію, згідно з якою генсек ООН Антоніу Гутерреш запропонував Росії угоду з чотирьох пунктів, аби Росія повернулась до «зернової угоди». Серед пунктів угоди – повернення одного з банків до системи SWIFT, а також гарантії безпеки для російських кораблів.

Подоляк підтвердив, що ця інформація відповідає дійсності, і така угода дійсно існує – принаймні на чернетці.

«Це не чутки. Це безумовно був чорновик, він говорить про те, що ООН дійсно не розуміє, що це за війна, і до чого може призвести така позиція - яка точно заохочує Росію до продовження війни, максимізації війни, до збільшення масштабів війни. Безумовно, ООН буде виправдовуватись. Але це виглядає вкрай недолуго», - сказав радник ОП.

Як відомо, 18 липня дія Зернової угоди офіційно припинилася: МЗС росії відкликало гарантії безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря. В свою чергу Україна заявила, що навіть без рф буде зроблено все, щоб відкрити судноплавство для всіх видів вантажів.

У свою чергу, турецький геополітичний аналітик Йорук Ішик заявив, що успішні військові операції продемонстрували, що баланс сил між Росією та Україною сильно змінився, і Києву більше не потрібна та не вигідна зернова угода. За його словами, сам факт існування зернової угоди підтверджує та визнає той факт, що Росія блокує українські порти. Але успішна передача зброї та її винахідливе використання Україною змінили ситуацію: без жодної угоди з українських портів вже вийшли 4 кораблі і успішно досягли Босфору без будь-яких домовленостей з росіянами.

Теги: росія війна Україна Генсек ООН Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
8 вересня, 21:18
Пілот розповів, як захистив свою матір та як визначав, звідки саме летітиме в Україну
Спецоперація із гелікоптером Мі-8: російський пілот розповів деталі (відео)
5 вересня, 09:13
Російський атомний підводний човен Бєлгород
Данська компанія постачала обладнання для атомних підводних човнів Росії – ЗМІ
1 вересня, 16:54
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
29 серпня, 07:20
Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
28 серпня, 06:59
Внаслідок осколкових поранень загинув чоловік 1952 року народження
Росіяни накрили вогнем лікарню у Вовчанську, є загиблий (фото)
20 серпня, 14:59
Грозовий фронт повністю перекрив єдиний коридор для прольоту російських літаків до Калінінграда
Дві держави вперше з лютого-2022 пустили у своє небо російські літаки
17 серпня, 16:22
У Лопирьова погіршився стан здоров'я, і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню, де він і помер
У Росії помер генерал, другий за день
16 серпня, 21:29
У районі Куп'янська росіяни намагаються атакувати
Наступ росіян під Куп’янськом. ЗСУ роз’яснили ситуацію
16 серпня, 12:47

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Про залучення до війни населення України
54K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
47K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
35K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
24K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
17K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту