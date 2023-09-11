Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк

Україна заявила, що навіть без РФ буде зроблено все, щоб відкрити судноплавство для всіх видів вантажів

«Безумовно, ООН буде виправдовуватись. Але це виглядає вкрай недолуго», – сказав радник ОП

Угода, яку запропонували Росії в ООН, свідчить, що в ООН не розуміють масштабів війни, і заохочують РФ до її продовження. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Як відомо, ЗМІ оприлюднили інформацію, згідно з якою генсек ООН Антоніу Гутерреш запропонував Росії угоду з чотирьох пунктів, аби Росія повернулась до «зернової угоди». Серед пунктів угоди – повернення одного з банків до системи SWIFT, а також гарантії безпеки для російських кораблів.

Подоляк підтвердив, що ця інформація відповідає дійсності, і така угода дійсно існує – принаймні на чернетці.

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«Це не чутки. Це безумовно був чорновик, він говорить про те, що ООН дійсно не розуміє, що це за війна, і до чого може призвести така позиція - яка точно заохочує Росію до продовження війни, максимізації війни, до збільшення масштабів війни. Безумовно, ООН буде виправдовуватись. Але це виглядає вкрай недолуго», - сказав радник ОП.

Як відомо, 18 липня дія Зернової угоди офіційно припинилася: МЗС росії відкликало гарантії безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря. В свою чергу Україна заявила, що навіть без рф буде зроблено все, щоб відкрити судноплавство для всіх видів вантажів.

У свою чергу, турецький геополітичний аналітик Йорук Ішик заявив, що успішні військові операції продемонстрували, що баланс сил між Росією та Україною сильно змінився, і Києву більше не потрібна та не вигідна зернова угода. За його словами, сам факт існування зернової угоди підтверджує та визнає той факт, що Росія блокує українські порти. Але успішна передача зброї та її винахідливе використання Україною змінили ситуацію: без жодної угоди з українських портів вже вийшли 4 кораблі і успішно досягли Босфору без будь-яких домовленостей з росіянами.