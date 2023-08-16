Другий за день: у Росії помер ще один генерал

У Лопирьова погіршився стан здоров'я, і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню, де він і помер

Генерал перебував у виправній колонії №3, де відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів

У Рязанській області Росії помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) Росії генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство «РИА-Новости».

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Як зазначається, генерал перебував у виправній колонії №3, де відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.

Зазначається, що у Лопирьова погіршився стан здоров'я, і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню. Попри зусилля медиків, врятувати генерала не вдалося. Водночас саму причину смерті не повідомляють.

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Також сьогодні стало відомо, що у Москві помер генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні. У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.