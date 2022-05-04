Диктатор Лукашенко вводить смертну кару за «замах на теракт»

Путінська Росія теж вже хоче повернути смертну кару

Верхня палата парламенту Білорусі, Рада республіки, ухвалили законопроєкт про зміну кримінального кодексу. Тепер за «замах на теракт» передбачена смертна кара, повідомляє «Белта».

Згідно з законом смертна кара передбачена за:

замах на скоєння вбивства представника іноземної держави або ж міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень чи війни;

замах на акт тероризму з застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;

замах на вбивство державного або ж громадського діяча у зв'язку з його діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку.

Як зазначили у Раді республіки, документ спрямований на «стримування на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю».

До актів тероризму, як вважає влада Білорусі, належать, серед іншого, диверсії рейкових партизанів проти пересування російських військ на війну з Україною. Правозахисники вважають їх політв'язнями.

Також варто зазначити, що «винятковий захід» може бути призначений не лише за «вчинення актів тероризму», а й за «замах» на нього, що відкриває простір для довільного тлумачення.

Раніше спікер Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що смертна кара буде передбачена зокрема за такі злочини, як відключення залізничної техніки та колій, об'єктів стратегічного значення, підпал житлових будинків, підрив транспортних засобів в місцях масового відпочинку і скупчення людей тощо.

Нещодавно у Білорусі таксиста, що відмовився підвозити російського вояка, звинуватили в екстремізмі.

Нагадаємо, глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав офіційний Мінськ «рухатися в бік скасування смертної кари». Також повідомлялося, що Росія вже хоче повернути смертну кару.