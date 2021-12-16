  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу в Україні майже 9,6 тис. нових хворих на Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За минулу добу в Україні з Covid-19 госпіталізовано 2 089 осіб - За добу в Україні майже 9,6 тис. нових хворих на Covid-19
    За минулу добу в Україні з Covid-19 госпіталізовано 2 089 осіб
    фото з відкритих джерел

    Третій день поспіль в Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом

    За минулу добу, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 089 осіб, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – майже 3,6 млн осіб;
    • одужало – близько 3,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 92 313;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,4 млн.

    МОЗ також повідомляє, що понад 27 млн щеплень від Covid-19 отримали українці від початку вакцинальної кампанії.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Напередодні 142 926 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 14,2 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12,7 млн осіб.

    Нагадаємо, 14 грудня в Україні медики виявили 8109 нових випадків зараження коронавірусом, днем раніше Covid-19 діагностували у понад 7 тис. українців.

    Також секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

    Ще мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

    Крім того, епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Україні майже 9,6 тис. нових хворих на Covid-19