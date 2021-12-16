За добу в Україні майже 9,6 тис. нових хворих на Covid-19

За минулу добу в Україні з Covid-19 госпіталізовано 2 089 осіб

Третій день поспіль в Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом

За минулу добу, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 089 осіб, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 3,6 млн осіб;

одужало – близько 3,3 млн осіб;

летальних випадків – 92 313;

проведено ПЛР-тестувань – 16,4 млн.

МОЗ також повідомляє, що понад 27 млн щеплень від Covid-19 отримали українці від початку вакцинальної кампанії.

Графіка: МОЗ

Напередодні 142 926 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 14,2 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12,7 млн осіб.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні медики виявили 8109 нових випадків зараження коронавірусом, днем раніше Covid-19 діагностували у понад 7 тис. українців.

Також секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

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