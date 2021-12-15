Кількість ковід-хворих зростає: за добу вірус виявили у понад 8 тис. українців

Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Донецькій та Волинській областях

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло майже 3,6 млн людей

За минулу добу в Україні медики виявили 8109 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали від хвороби 26 307 пацієнтів. 356 пацієнти померли. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Днем раніше Covid діагностували у понад 7 тис. українців.

Кількість випадків зараження у регіонах за добу:

Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Графіка МОЗ

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3578557 випадків зараження, одужало 3259316 пацієнтів, летальних випадків – 91958.

Крім того вчора 142 921 людину було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Напередодні секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

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