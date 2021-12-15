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    Кількість ковід-хворих зростає: за добу вірус виявили у понад 8 тис. українців

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    Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Донецькій та Волинській областях - Кількість ковід-хворих зростає: за добу вірус виявили у понад 8 тис. українців
    Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Донецькій та Волинській областях
    фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло майже 3,6 млн людей

    За минулу добу в Україні медики виявили 8109 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали від хвороби 26 307 пацієнтів. 356 пацієнти померли. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Днем раніше Covid діагностували у понад 7 тис. українців.

    Кількість випадків зараження у регіонах за добу:

    • Київ – 1247;
    • Вінницька область – 353;
    • Волинська область – 402;
    • Дніпропетровська область – 267;
    • Донецька область – 425;
    • Житомирська область – 133;
    • Закарпатська область – 315;
    • Запорізька область – 456;
    • Івано-Франківська область – 159;
    • Київська область – 387;
    • Кіровоградська область – 139;
    • Луганська область – 154;
    • Львівська область – 273;
    • Миколаївська область – 328;
    • Одеська область – 364;
    • Полтавська область – 568;
    • Рівненська область – 297;
    • Сумська область – 191;
    • Тернопільська область – 171;
    • Харківська область – 346;
    • Херсонська область – 155;
    • Хмельницька область – 360;
    • Черкаська область – 394;
    • Чернівецька область – 104;
    • Чернігівська область – 121.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    За весь час пандемії в Україні зафіксували 3578557 випадків зараження, одужало 3259316 пацієнтів, летальних випадків – 91958.

    Крім того вчора 142 921 людину було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

    Напередодні секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

    Також мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

    Крім того епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

    Читайте також: Як отримати третю дозу covid-вакцини: роз'яснення МОЗ
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби вірус коронавірус
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    Кількість ковід-хворих зростає: за добу вірус виявили у понад 8 тис. українців