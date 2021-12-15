Кількість ковід-хворих зростає: за добу вірус виявили у понад 8 тис. українців
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло майже 3,6 млн людей
За минулу добу в Україні медики виявили 8109 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали від хвороби 26 307 пацієнтів. 356 пацієнти померли. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Днем раніше Covid діагностували у понад 7 тис. українців.
Кількість випадків зараження у регіонах за добу:
- Київ – 1247;
- Вінницька область – 353;
- Волинська область – 402;
- Дніпропетровська область – 267;
- Донецька область – 425;
- Житомирська область – 133;
- Закарпатська область – 315;
- Запорізька область – 456;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 387;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 154;
- Львівська область – 273;
- Миколаївська область – 328;
- Одеська область – 364;
- Полтавська область – 568;
- Рівненська область – 297;
- Сумська область – 191;
- Тернопільська область – 171;
- Харківська область – 346;
- Херсонська область – 155;
- Хмельницька область – 360;
- Черкаська область – 394;
- Чернівецька область – 104;
- Чернігівська область – 121.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні зафіксували 3578557 випадків зараження, одужало 3259316 пацієнтів, летальних випадків – 91958.
Крім того вчора 142 921 людину було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.
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