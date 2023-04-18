«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 18 квітня, відвідав передові позиції сил оборони на Донеччині, а також з робочим візитом прибув на Полтавщину.

Глава держави побував в одній із найгарячіших точок лінії фронту – Авдіївці та провів робочу нараду на Полтавщині

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 18 квітня, відвідав передові позиції сил оборони на Донеччині, а також з робочим візитом прибув на Полтавщину.

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Глава держави побував в одній із найгарячіших точок лінії фронту – м. Авдіївці, провів робочу нараду на Полтавщині, привітав з Великоднем і нагородив українських захисників, відвідав госпіталь.

Про це президент повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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«Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний.

Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло», – зазначив глава держави.

«Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів.

55-та окрема артилерійська бригада, морпіхи 35-ї, 36-ї окремих бригад, десантники 79-ї окремої бригади, воїни 110-ї окремої механізованої бригади… 501-й окремий батальйон морської піхоти…», – підкреслив президент України.

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«Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького… Дякую всім вам за службу! І дякую вам всім за шеврони, які ви мені дали сьогодні: це справді почесно. Дякую, хлопці!», – зауважив Зеленський.

Окрім цього, глава держави подякував медикам, котрі ціною власного здоров'я та життя рятують українських воїнів на фронті.

«Особливо хочу подякувати нашим Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень. І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів!», – сказав президент.

Традиційно, Володимир Зеленський подякував усім українським захисникам за оборону і стримання російської агресії.

«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день! Всім дякую, хто працює заради нашої перемоги! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, у бойових завданнях!

Слава Україні!», – підсумував президент України.

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До слова, Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.