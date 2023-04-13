Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину

Чиновники ЄС хочуть інвестувати заморожені резерви російського Центрального банку в європейські державні облігації, але попри все Центральний банк Росії все ще може повернути відібрані у нього кошти

Усі російські активи, захоплені європейською владою – яхти олігархів, їхні середземноморські вілли, резерви центрального банку – мали б бути використані для відновлення України.

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Втім, Єврокомісія визнала, що опинилась у не надто вигідному становищі через конфіскацію активів Центрального банку Росії. З одного боку, вона хоче допомогти відбудувати Україну на російські кошти, з іншого – згідно закону, має згодом повернути конфісоквані активи російським фінансовим установам. Про це пише видання Welt.

Можливі варіанти

До цього закликає президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Володимир Путін повинен платити за свої дії. І в цьому випадку він має це робити буквально. Багато членів Європейського парламенту та кілька держав-членів ЄС вітають таке рішення, включаючи Польщу, Латвію, Литву та Естонію. Усі вони хочуть забрати заморожені багатства росіян і використати їх одного дня для будівництва нових будинків, шкіл і лікарень в Україні. Цей план є безпрецедентним в історії міжнародного співтовариства. Навіть у світі прецедентів небагато. Першою подібною «ластівкою» був Ірак: у 2003 році Міністерство фінансів США конфіскувало частину активів Саддама Хусейна.

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Втім як пише видання проект може бути провальним, адже поки навіть незрозуміло, де саме в Європі знаходяться резерви російського центрального банку – це найбільша сума заморожених грошей, за даними комісії близько 300 млрд євро. Наразі олігархами встановлено лише близько 21 млрд євро.

Суми обнадійливі, адже бодай частину відновлення України можна профінансувати російськими грошима. Минулого місяця Світовий банк дійшов висновку, що на це загалом буде потрібно понад 380 мільярдів євро.

У неопублікованому документі, що опинився у розпорядженні видання Welt. сказано, що ЄК не витрачатиме активи ЦБ РФ, тому що після закінчення війни їх доведеться повертати колишнім власникам.

Але із ситуації є певний вихід. Чиновники ЄК пропонують інвестувати заморожені резерви російського Центрального банку в європейські державні облігації, внаслідок чого річний дохід може становити 2,6%. У відомстві припускають, що такий «винятковий захід» можливий з юридичної точки зору, якщо враховувати «грубі порушення» Росією міжнародного права.

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Олігархи ховаються?

Не менш складна справа і з активами олігархів. До жовтня минулого року ЄС зафіксував 17 мільярдів євро конфіскованих коштів. У березні цього року – після понад дванадцяти місяців війни та десяти пакетів санкцій – було досягнуто 21 мільярд євро. Сума майже не зросла, незважаючи на всі вимоги світової спільноти, щоб Росія заплатила за свої дії.

Деякі країни ЄС заморозили великі суми, наприклад Бельгія та Люксембург. Але інші досягли незначного прогресу або не досягли жодного прогресу. Мальта склала лише 222 470 євро, Греція – 212 201 євро. Єврокомісія припускає, що десятки мільярдів все ще можуть бути захоплені в ЄС. Станом на сьогодні під санкції потрапили близько 1500 росіян, яких вважаються близькими до Путіна. Але їхні активи часто добре приховані: яхти належать компаніям із непрозорою структурою, вілли – далеким родичам, які не входять до списку ЄС.

І навіть, якщо влада знайде активи і заморозить їх, ніхто не зможе їх конфіскувати. Це спрацює, лише якщо слідчі зможуть довести, що мільярдери скоїли злочин. ЄС повинен буде розглядати кожну справу в суді, на що можуть піти роки.