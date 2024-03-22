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Для наповнення держбюджету уряд запропонував прив’язати тютюнові акцизи до євро

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для наповнення держбюджету уряд запропонував прив’язати тютюнові акцизи до євро
З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку
ілюстративне фото: Depositphotos

Кабмін розраховує, що підвищення тютюнових акцизів важливе для підтримки сектору оборони та безпеки

Кабінет Міністрів зареєстрував проект Закону України №11090, що передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з прив’язкою до євро на вимогу МВФ для наповнення державного бюджету.

Згідно з повідомленням уряду, перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.

«Вираження у євро ставок акцизного податку на тютюнові вироби рекомендовано Міжнародним валютним фондом в межах програми Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) та передбачено Національною стратегією доходів», – зазначено у повідомленні.

Реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році – на 5,001 млрд грн, у 2027 році – на 9,379 млрд грн, у 2028 році – на 13,852 млрд грн.

Кабмін розраховує, що підвищення тютюнових акцизів важливе для підтримки сектору оборони та безпеки.

Як повідомлялося, з 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання – не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет.

Через девальвацію, викликану війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне рівня 70 євро.

Тобто чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС.

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Теги: Держбюджет акциз тютюнові вироби фінансування

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