ГУР викрило схему РФ: зброю виробляють під виглядом медичного обладнання

Десятки підприємств «Ростеху» постачають компоненти для ракет і дронів та залишаються поза санкціями

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 48 підприємств російського холдингу «Швабе», які під прикриттям виробництва медичного обладнання залучені до військової промисловості РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ГУР у Telegram.

фото: ГУР

Йдеться про структури, що входять до держкорпорації «Ростех» і офіційно позиціонуються як виробники медичної техніки, але фактично працюють на забезпечення армії.

За даними розвідки, підприємства холдингу «Швабе» беруть участь у виробництві ударних і розвідувальних безпілотників, прицільних систем для авіації та бронетехніки, тепловізорів, а також компонентів для балістичних ракет і керованих артилерійських снарядів.

Серед викритих підприємств:

«Московський завод Сапфір» – виробляє фотодіоди для балістичних ракет «Іскандер-М» та фотоприймачі для керованих снарядів «Краснополь-М2»;

«Центральне конструкторське бюро Фотон» – виготовляє лазерні далекоміри та тепловізори;

АТ «Германій» – виробляє германій та його сполуки для інфрачервоної оптики, оптоволокна, ядерної та радіоелектронної промисловості.

У ГУР зазначили, що 30 із 48 підприємств холдингу досі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Також до структури «Швабе» входять закордонні активи, зокрема китайська компанія SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD та білоруське підприємство «Швабе (Мінськ)», що дозволяє холдингу отримувати доступ до технологій і комплектуючих.

Загалом українська розвідка вже ідентифікувала 553 підприємства «Ростеху», які залучені до забезпечення військових потреб Росії. «Швабе» став восьмим холдингом, структуру якого оприлюднили в межах цієї роботи.

Нагадаємо, що головне управління розвідки опублікувало дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.