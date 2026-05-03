Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми

Російські війська атакували Криничанську громаду на Дніпропетровщині. Ворог поцілив поблизу автозаправної станції, що призвело до пожежі та поранень мирних мешканців. Лише завдяки щасливому випадку вдалося уникнути масової загибелі дітей, які перебували в епіцентрі удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки поранення дістали шестеро людей. Найбільше занепокоєння викликає стан 10-річного хлопчика, якого госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Також серед ушпиталених:

21-річна вагітна жінка;

40-річна жінка, стан якої лікарі оцінюють як «важкий»;

ще троє дорослих, які перебувають у стані середньої тяжкості.

Медики борються за життя та здоров’я всіх поранених, надаючи необхідну допомогу в обласних закладах.

Під час ворожого удару пошкоджень зазнав автобус, який перевозив близько 40 дітей. Трагедії вдалося запобігти лише завдяки тому, що на момент атаки діти вже встигли залишити транспортний засіб.

Наразі всіх юних пасажирів евакуйовано у безпечне місце. Враховуючи пережитий шок, з ними працюють психологи, які допомагають дітям оговтатися від наслідків обстрілу.

Удар був нанесений поблизу автозаправної станції, що створило додаткову загрозу масштабного вибуху. Внаслідок влучання:

Зайнялася вантажівка, на місці працювали рятувальники для ліквідації пожежі. Крім автобуса, пошкоджень зазнали об’єкти прилеглої інфраструктури.

Правоохоронці та фахівці ДСНС продовжують роботу на місці події, документуючи наслідки чергового терористичного акту проти мирного населення Дніпропетровщини.

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали масованих ударів по населених пунктах Сумської області. Обстріли призвели до людських жертв та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури, зокрема навчальних закладів та житлових будинків.