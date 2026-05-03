Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Наразі всіх юних пасажирів евакуйовано у безпечне місце
фото: Дніпропетровська ОВА

Серед поранених дитина та вагітна жінка

Російські війська атакували Криничанську громаду на Дніпропетровщині. Ворог поцілив поблизу автозаправної станції, що призвело до пожежі та поранень мирних мешканців. Лише завдяки щасливому випадку вдалося уникнути масової загибелі дітей, які перебували в епіцентрі удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки поранення дістали шестеро людей. Найбільше занепокоєння викликає стан 10-річного хлопчика, якого госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

Також серед ушпиталених:

  • 21-річна вагітна жінка;
  • 40-річна жінка, стан якої лікарі оцінюють як «важкий»;
  • ще троє дорослих, які перебувають у стані середньої тяжкості.

Медики борються за життя та здоров’я всіх поранених, надаючи необхідну допомогу в обласних закладах.

Під час ворожого удару пошкоджень зазнав автобус, який перевозив близько 40 дітей. Трагедії вдалося запобігти лише завдяки тому, що на момент атаки діти вже встигли залишити транспортний засіб.

Наразі всіх юних пасажирів евакуйовано у безпечне місце. Враховуючи пережитий шок, з ними працюють психологи, які допомагають дітям оговтатися від наслідків обстрілу.

Удар був нанесений поблизу автозаправної станції, що створило додаткову загрозу масштабного вибуху. Внаслідок влучання:

Зайнялася вантажівка, на місці працювали рятувальники для ліквідації пожежі. Крім автобуса, пошкоджень зазнали об’єкти прилеглої інфраструктури.

Правоохоронці та фахівці ДСНС продовжують роботу на місці події, документуючи наслідки чергового терористичного акту проти мирного населення Дніпропетровщини.

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали масованих ударів по населених пунктах Сумської області. Обстріли призвели до людських жертв та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури, зокрема навчальних закладів та житлових будинків.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина діти автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жан Рено у 2018 році відвідував України під час знімань фільму у Карпатах та Києві
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
28 квiтня, 18:55
Через відсутність газу та світла їжу в квартирі готували на газовому балоні, що створювало додаткову загрозу для дітей
Недоїдання, побої та антисанітарія: у Білій Церкві з родини вилучено трьох дітей
28 квiтня, 08:49
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
22 квiтня, 13:00
Андрій Бєдняков прокоментував розлучення зі своєю дружиною після 10 років шлюбу
Андрій Бєдняков розповів про стосунки з ексдружиною та зізнався, чи готовий до нових почуттів
22 квiтня, 10:55
Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено шість областей: де ситуація найгірша
20 квiтня, 10:48
Окупанти масовано вдарила по трьох районах Дніпропетровщини
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
17 квiтня, 19:56
Інцидент стався 15 квітня на автомагістралі А4 у напрямку міста Жешув
У Польщі перекинувся автобус з українцями
16 квiтня, 15:49
Китай запроваджує вивчення ШІ з першого класу
Китай запроваджує вивчення ШІ з першого класу: чому Україні варто зробити те саме
14 квiтня, 17:37
Валентина дотримується розпорядку дня, стежить за водним балансом та повноцінно харчується
Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
5 квiтня, 20:15

Події в Україні

У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику
Росія приховує провал на фронті – ISW
Росія приховує провал на фронті – ISW
ЗСУ та СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Новоросійську
ЗСУ та СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Новоросійську

Новини

Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua