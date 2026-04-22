Пхеньян: російський генерал відзначив «подвиг» корейських військових на Курщині

glavcom.ua
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
фото: російське МЗС

РФ подякувала КНДР за участь у війні проти України

У Пхеньяні міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев провів переговори з очільником громадської безпеки КНДР Пан Ду Собом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням російське МЗС.

Під час зустрічі російська сторона подякувала Пхеньяну за підтримку війни проти України та участь північнокорейських військових у боях на території Курської області.

«Росія високо цінує і не забуде подвиг корейських військових», – заявив Колокольцев. У російському МВС також заявили про так зване «звільнення Курської області від ЗСУ».

Крім військової теми, сторони обговорили поглиблення співпраці між силовими структурами. Йдеться про обмін досвідом у роботі поліції, підготовку кадрів, контроль за міграцією та спільну боротьбу з наркотрафіком.

Росія запропонувала КНДР активніше обмінюватися інформацією про контрабанду наркотиків і підозрюваних осіб.

Також сторони підписали програму обміну делегаціями на 2026-2027 роки, що передбачає подальше розширення контактів між відомствами.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев прибув із робочим візитом до Пхеньяну.

До слова, Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею. 

Нагадаємо, у 2024 році Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією.

