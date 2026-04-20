РФ атакувала Київщину дронами: є поранений

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
РФ атакувала Київщину дронами: є поранений
Через ворожий удар госпіталізовано 52-річного чоловіка
фото: ДСНС

Ціллю ворога став Броварський район

Уночі 20 квітня російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про одного постраждалого та пошкодження будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

«Цієї ночі ворог знову атакує Київщину дронами. Під прицілом – мирні люди, наші домівки, наше звичне життя», – написав він.

Наслідки атаки на Київщину
За словами чиновника, у Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два житлові будинки, також є постраждалий.

«Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається», – зазначив Калашник.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

До слова, у ніч на 19 квітня Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Є влучання на різних локаціях. Атака забрала життя 16-річного хлопця.

