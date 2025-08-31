До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб

Розмір виплат визначається залежно від їх потреб

Уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для певної категорії населення. Відтепер особи, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду та одночасно постійно потребують медичних виробів або ліків, додатково зможуть отримати виплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Розмір додаткових виплат

Відтепер, залежно від потреби, постраждалі особи зможуть додатково отримувати:

4 000 грн – якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

2 000 грн – у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасно в медичному забезпеченні;

1 333 грн – при потребі в побутовому догляді та медичних засобах;

800 грн – якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Порядок отримання виплат

Тим потерпілим, які вже сьогодні отримують виплати, повторно звертатися не потрібно. В уряді зазначили, що соціальні працівники відвідають їх за місцем проживання чи перебування, проведуть додаткову оцінку потреб та передадуть інформацію до Пенсійного фонду, який нарахує додаткові виплати.

Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Документ пропонує даній категорії населення медичну допомогу, освіту, роботу, фінансову підтримку та соціальний захист. Далі законопроєкт має бути розглянутий і ухвалений парламентом.

