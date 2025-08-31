Головна Новини
search button user button menu button

До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
В Україні зросли виплати для деяких громадян
фото: Rovesnyknews

Розмір виплат визначається залежно від їх потреб

Уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для певної категорії населення. Відтепер особи, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду та одночасно постійно потребують медичних виробів або ліків, додатково зможуть отримати виплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України. 

Розмір додаткових виплат

Відтепер, залежно від потреби, постраждалі особи зможуть додатково отримувати:

  • 4 000 грн – якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
  • 2 000 грн – у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасно в медичному забезпеченні;
  • 1 333 грн – при потребі в побутовому догляді та медичних засобах;
  • 800 грн – якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Порядок отримання виплат

Тим потерпілим, які вже сьогодні отримують виплати, повторно звертатися не потрібно. В уряді зазначили, що соціальні працівники відвідають їх за місцем проживання чи перебування, проведуть додаткову оцінку потреб та передадуть інформацію до Пенсійного фонду, який нарахує додаткові виплати.

Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Документ пропонує даній категорії населення медичну допомогу, освіту, роботу, фінансову підтримку та соціальний захист. Далі законопроєкт має бути розглянутий і ухвалений парламентом.

Нагадаємо, молоді лікарі, які щойно завершили інтернатуру, можуть отримати від держави одноразову виплату у 200 тис. грн. Ця фінансова підтримка призначена для тих фахівців, хто погодиться працювати у сільських або прифронтових районах,

Читайте також:

Теги: населення соцвиплати гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща претендувала на отримання майже 60 мільярдів євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Жінка збирала пожертви через соціальні мережі, запевняючи, що гроші підуть на підтримку ЗСУ
Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн
8 серпня, 15:03
В деяких випадках за збирання лісових ягід та грибів передбачений штраф
У деяких випадках грибники заплатять штраф за «тихе полювання»: подробиці
6 серпня, 14:25
Айтівець був готовий фінансувати пошуки диска самостійно і лише просив дозволу міської ради Ньюпорта
Британець здався після 12 років невдалих спроб знайти диск з біткоїнами: яку суму втратив чоловік
5 серпня, 02:23
Чоловіка затримано безпосередньо із сумою у $40 тис., яку клієнти передали як частину оплати за перетин кордону
До Молдови за $60 тис. У Києві перед судом постане чоловік, що обіцяв допомогу ухилянтам
25 липня, 14:43
Рівень ожиріння в США досяг рекордної точки
У США ожиріння стало проблемою для половини населення – Bloomberg
25 липня, 03:20
23 липня відбувся третій раунд переговорів з Росією
Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів
24 липня, 05:30
У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців
Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
24 липня, 02:26
Федір Кир'ян розповів, що почувається добре
У Житомирі медики успішно прооперували 100-річного пацієнта
12 липня, 21:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7331
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6961
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
6056
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
29 серпня, 04:25

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua