Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 

Ткаченко надав доручення головам РДА прискорити опрацювання заявок за програмою «єВідновлення»

Очільник КМВА Тимур Ткаченко провів нараду з заступницею Міністра розвитку громад та територій Наталією Козловською щодо виплати компенсацій жителям будинків, які постраждали від російських ударів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Ткаченко повідомив, що в районах, які зазнали найбільших руйнувань, багато заявок жителів залишаються незакритими.

«Є обʼєктивні причини, адже бракує фахівців щодо обстеження житла та опрацювання вже поданих заявок. Але це не замінює факту, що людям треба допомогти якнайшвидше», – написав він.

Очільник КМВА надав доручення головам РДА прискорити опрацювання заявок за програмою «єВідновлення».

«Це, першочергово, стосується тих локацій, де обстеження встигли зробити та документи на різних стадіях готовності. Поставив терміни на виконання – наступного тижня РДА звітуватимуть по статусу виконання доручення», – додав він.

Також Тимур Ткаченко звернувся до киян, які очікують виплат та повідомив, що всі фахівці на місцях працюють в межах можливостей.

«Людський ресурс – обмежений. Ми розуміємо, наскільки важливо розв’язувати ваші питання якнайшвидше та прискорюємо процеси», – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування та пошкодження в житлових районах столиці.

Окупанти вбили 32 людини в останній обстріл.

Серед загиблих – співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк та її двоє доньок Аліна й Анастасія.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.