Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування
фото: glavcom.ua

Ткаченко надав доручення головам РДА прискорити опрацювання заявок за програмою «єВідновлення»

Очільник КМВА Тимур Ткаченко провів нараду з заступницею Міністра розвитку громад та територій Наталією Козловською щодо виплати компенсацій жителям будинків, які постраждали від російських ударів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Ткаченко повідомив, що в районах, які зазнали найбільших руйнувань, багато заявок жителів залишаються незакритими.

«Є обʼєктивні причини, адже бракує фахівців щодо обстеження житла та опрацювання вже поданих заявок. Але це не замінює факту, що людям треба допомогти якнайшвидше», – написав він.

Очільник КМВА надав доручення головам РДА прискорити опрацювання заявок за програмою «єВідновлення».

«Це, першочергово, стосується тих локацій, де обстеження встигли зробити та документи на різних стадіях готовності. Поставив терміни на виконання – наступного тижня РДА звітуватимуть по статусу виконання доручення», – додав він.

Також Тимур Ткаченко звернувся до киян, які очікують виплат та повідомив, що всі фахівці на місцях працюють в межах можливостей.

«Людський ресурс – обмежений. Ми розуміємо, наскільки важливо розв’язувати ваші питання якнайшвидше та прискорюємо процеси», – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування та пошкодження в житлових районах столиці.

Окупанти вбили 32 людини в останній обстріл.

Серед загиблих – співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк та її двоє доньок Аліна й Анастасія.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

Читайте також:

Теги: Київ Тимур Ткаченко документи обстріл соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на Київщині після нічної атаки
На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ
9 липня, 05:23
Бахматов сказав, що віддасть старий автомобіль на потреби військових
Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж
14 липня, 22:53
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Атака на Львів: мер показав кадри та повідомив про наслідки (фото, відео)
12 липня, 05:43
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
19 липня, 05:50
На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога
Вночі Київщину атакували десятки дронів. Як відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів
14 липня, 12:00
Посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону
Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру
16 липня, 09:39
Підозрюваного вдалося швидко розшукати та затримати
Стрілянина у Подільському районі столиці. Поліція повідомила деталі інциденту
23 липня, 09:15
Жертвами шахраїв, відгукнувшись на рекламні оголошення, стали четверо киян віком від 67 до 83 років
Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
24 липня, 14:59
У Києві виникли пожежі через російську атаку
Росія масовано атакувала Київ «шахедами»: виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
31 липня, 00:12

Новини

Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій
Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн
Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн
Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)
Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
21K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
7250
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6379
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
3774
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua